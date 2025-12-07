Miss Guatemala 2025 Regresa Triunfante al país

Raschel Paz, Miss Guatemala la joven que conquistó a miles con su carisma y su impecable desempeño en la 73 edición de Miss Universo, finalmente aterrizó en en el país. La joven guatemalteca fue recibida por decenas de compatriotas que no dudaron en mostrarle su cariño.
Su regreso marcó un momento especial para el país, que celebró con orgullo el Top 30 que logró durante el prestigioso certamen internacional. Desde su llegada al aeropuerto, Raschel se mostró visiblemente emocionada y agradecida por el apoyo incondicional que recibió durante todo el concurso.
Vestida con un look elegante y con la banda oficial que la acompañó en su travesía, saludó entre sonrisas, abrazos y mensajes de admiración de los asistentes. La escena se volvió viral rápidamente, demostrando el gran impacto que su participación tuvo entre los guatemaltecos.
La edición número 73 de Miss Universo, realizada en Tailandia, destacó por el alto nivel de competencia, pero Raschel supo proyectarse con seguridad, gracia y una preparación sólida que la colocó entre las mejores treinta participantes del certamen. Su desenvolvimiento en la pasarela, su presencia ante el jurado y su mensaje inspirador lograron posicionarla como una de las representantes más queridas de la región.
Más de la bienvenida de la Miss Guatemala
Tras su retorno, la reina de belleza compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo a Guatemala por acompañarla en cada paso del proceso. En los últimos días, la Miss Guatemala ha expresaso que este logro marca el inicio de una nueva etapa en su vida.
Además, ha resaltado que espera seguir trabajando en proyectos personales, profesionales y sociales que impulsen el desarrollo y bienestar de las comunidades del país. El regreso de Miss Guatemala 2025 no solo representa un cierre exitoso de su participación en el certamen, sino también el comienzo de un camino lleno de oportunidades.
Su desempeño en Tailandia y el cálido recibimiento en el país demuestran que su reinado continúa dejando huella, inspirando a cientos de jóvenes que ven en ella un ejemplo de disciplina, dedicación y orgullo chapín.