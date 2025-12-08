 Melissa McCarthy: Increíble Transformación tras Perder 100 Libras
Farándula

Melissa McCarthy sorprende con su espectacular figura tras perder casi 100 libras

La actriz acaparó toda la atención al revelar su impactante transformación en un sexy atuendo mientras presentaba Saturday Night Live por sexta vez.

Melissa McCarthy, Instagram
Melissa McCarthy / FOTO: Instagram

Melissa McCarthy hizo alarde de su transformación en pérdida de peso mientras asumía las funciones de presentadora del último episodio de "Saturday Night Live".

La estrella de "Bridesmaids", que ha estado mostrando su figura más delgada desde que perdió aproximadamente 95 libras, lució un mono de terciopelo negro cuando regresó a "SNL" por sexta vez como presentadora.

Después de que la actriz de 55 años comenzara su monólogo, los espectadores recurrieron a X para compartir sus pensamientos sobre su nueva apariencia.

  • "Estoy realmente impresionado por el progreso de pérdida de peso de Melissa", escribió una persona, mientras que otra agregó: "¡Estoy muy feliz de ver a Melissa McCarthy de regreso en el escenario de SNL y se ve fabulosa!".
  • "Melissa McCarthy se ve muy bien en SNL RN", escribió un tercer espectador.
  • "¡Melissa McCarthy se ve GENIAL! Y sigue siendo la reina moderna de la comedia física. Nos encanta verla", añadió otro.
Foto embed
Melissa McCarthy - X

La aparición de la estrella de "Spy" en "SNL" se produce varios meses después de que desatara especulaciones sobre Ozempic.

En abril, compartió una foto suya con el coreógrafo Adam Shankman fuera de la Gala del Center Theater Group, luciendo un vestido de tul pastel con un blazer a juego. Barbra Streisand, de 83 años, respondió a la impresionante foto en los comentarios:  "Salúdalo de mi parte. ¿Te tomaste Ozempic?".

La estrella de "Way We Were" borró rápidamente su comentario luego de que los fanáticos opinaran duramente. Sin embargo, a McCarthy no pareció importarle la pregunta.

Lucha de años

Melissa McCarthy ha sido abierta sobre su imagen corporal a lo largo de los años,  admitiendo que ha tenido "todos los tamaños del planeta". 

La estrella de "Gilmore Girls" incluso  intentó una dieta puramente líquida , perdiendo 32 kilos en el proceso. Sin embargo, afirmó que "nunca" la volvería a intentar.

Foto embed
Melissa McCarthy - Instagram

También perdió una vez 50 libras simplemente cambiando su forma de pensar, y  en ese momento le dijo a Life & Style  : "Realmente dejé de preocuparme por eso".

"Finalmente me dije: '¡Por Dios, deja de preocuparte!', y puede que sea lo mejor que haya hecho en mi vida", compartió. "Realmente dejé de preocuparme por mi peso. Dejé de analizarlo, de pensarlo demasiado y de exagerar en todo". 

Agregó: "Simplemente dejé de preocuparme constantemente por eso, y creo que hay algo en relajarse y no estar tan nerviosa y rígida al respecto que, curiosamente, ha funcionado".

Foto embed
Melissa McCarthy antes y ahora - Instagram

