Antigua Guatemala: III Festival del Pan en Preparación

La Antigua Guatemala se alista para vivir una de sus celebraciones gastronómicas más esperadas. Se trata de el III Festival del Pan, que se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en la icónica Calle del Arco.
Este año, el evento abre oficialmente la época navideña y resalta la tradición panadera que ha pasado de generación en generación en el país. El festival tiene como propósito promover el talento artesanal de panaderías locales, ofreciendo a los visitantes degustaciones gratuitas de panes tradicionales y bebidas artesanales.
Quienes recorran los stands instalados a lo largo del pintoresco paseo colonial podrán disfrutar de recetas auténticas, técnicas tradicionales y sabores que forman parte de la identidad gastronómica guatemalteca. Uno de los atractivos centrales será la competencia culinaria que premiará a los mejores expositores en categorías como Pan Francés, Mollete, Champurrada y Pan Dulce Decorado.
Panaderos de distintas localidades mostrarán su creatividad y destreza en un ambiente festivo, mientras un jurado experto evaluará presentación, técnica y sabor. Más de once panaderías ya están confirmadas, entre ellas Le Fournil, Pan Colonial, El Viejo Café, Panadería Real, Gourmet Antigua y otras reconocidas propuestas locales.
Más del Festival del Pan
El evento también contará con la participación de la Asociación de Productores de Café Genuino Antigua, cuyos integrantes ofrecerán degustaciones de café cultivado en suelos volcánicos y microclimas únicos que caracterizan a la región. Los asistentes podrán disfrutar perfiles aromáticos con notas achocolatadas, acidez balanceada y un postgusto agradable que armoniza a la perfección con el pan artesanal.
Además de la experiencia gastronómica, el festival incluirá actividades culturales para toda la familia.
La jornada presentará un recital de ballet, la actuación de la Vía Estudiantina Mercedaria, música de saxofón y la esperada visita de Santa Claus, quien llegará para llenar de alegría a los más pequeños. El III Festival del Pan promete ser una experiencia completa que combina tradición, cultura, arte y espíritu navideño.