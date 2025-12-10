Récord Mundial: El Tamal y Ponche Más Grande de Guatemala

San José Pinula se prepara para vivir una de las tradiciones más emocionantes de la temporada navideña. La presentación del tamal más grande de Guatemala, un evento que promete reunir a familias enteras en un ambiente lleno de sabor, música y espíritu festivo.
La magia de la Navidad llegará con fuerza este 13 y 14 de diciembre de 2025, cuando la Granja Belari se convierta en el escenario principal de Navidad Gigante. Se trata de una actividad que busca destacar una de las recetas más emblemáticas del país llevándola a una escala nunca antes vista.
Este tamal monumental no solo será un atractivo visual y gastronómico, sino también el protagonista de una experiencia que combina tradición, entretenimiento y participación comunitaria. Además del tamal, los visitantes podrán disfrutar del ponche más grande, otra preparación simbólica de la época que se elaborará en el lugar.
Las familias tendrán la oportunidad de observar el proceso, degustar las preparaciones y, sobre todo, vivir de cerca el entusiasmo que genera preservar y celebrar las costumbres guatemaltecas. Cabe destacar que, el evento contará con una agenda pensada para todas las edades que estará llena de sorpresas.
Más de la actividad del tamal más grande
Entre las actividades destacan conciertos en vivo, presentaciones navideñas, bazares de artesanías, talleres creativos, espacios interactivos para niños, áreas de juegos y escenarios ideales para capturar fotografías llenas de luz y estilo navideño. También habrá visitas de Santa Claus y personajes festivos que completarán el ambiente mágico que caracteriza estas fechas.
Uno de los momentos más esperados será el show de fuegos artificiales, que llenará el cielo de colores y emociones para cerrar cada jornada con un toque especial. La organización también promete sorpresas adicionales que mantendrán a los asistentes inmersos en un ambiente alegre y familiar durante toda la experiencia.
El costo del ingreso será de Q100 para adultos y Q50 para niños, lo que convierte a Navidad Gigante en una opción accesible para quienes buscan celebrar la temporada.