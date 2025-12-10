 Hija de Dwayne Johnson confirma romance con famosa luchadora
Farándula

Hija de Dwayne Johnson revela romance con famosa luchadora

Luciendo un bikini, Simone Johnson confirmó su noviazgo la luchadora Tatyanna Dumas mostrando lo enamoradas que están.

Compartir:
Dwayne Johnson y su hija, Instagram
Dwayne Johnson y su hija / FOTO: Instagram

La hija mayor de Dwayne Johnson demostró que está totalmente comprometida con su relación con su compañera luchadora Tatyanna Duma.

A través de la cuenta de Instagram de ambas, Simone Johnson compartió ante todos sus fans un breve instante de su historia de amor.

"Desde el primer día", escribieron ambos en el título de un video de Instagram publicado el 7 de diciembre, "hasta todo lo que el tiempo no puede borrar".

En el video, con la canción "Everything is Romantic" de Charli XCX, se puede ver a la hija de  Dwayne Johnson, de 24 años, y a Tatyanna, de 26, pasando tiempo juntas en la playa, cenando, viajando y, por supuesto, dándose unos besos dulces.

El video hacía eco de la letra de la canción, con el dúo escribiendo: "Enamórate una y otra vez".

Foto embed
Hija de Dwyane Johnson y su novia - Instagram

La pareja abrió su cuenta conjunta de Instagram a principios de noviembre. En la biografía, escribieron: "Dos almas. Una historia. Explorando la vida como si fuera un evento principal".

A través de la cuenta, Simone (que lucha bajo el nombre de Ava Raine ) y Tatyanna han brindado a los fans una visión exclusiva de sus carreras de lucha libre mientras viajan por todo el mundo .

Más detalles

Simone y Tatyanna se mostraron en público como pareja por primera vez en la alfombra roja del estreno de la película de Dwayne Johnson: The Smashing Machine.

Foto embed
la hija de Dwayne Johnson - Instagram

En 2022,  la hija de Dwayne Johnson consiguió el ansiado debut como luchadora profesional de la WWE.

Tal como dice el dicho "Hija de gato caza ratón", Simone Alexandra Johnson ha logrado comenzar a emular las glorias que hizo su padre en el cuadrilátero. Ella debutó bajo el pseudónimo de Ava Raine.

Es impresionante que se haya dado el debut de esta joven, ya que continúa con un legado que con ella llega a la cuarta generación. Rocky Johnson (abuelo de Ava y padre de "La Roca") y su bisabuelo ‘High Chief’ Peter Maivia han sido figuras influyentes en el mundo de la lucha libre.

"Para la niña que se enamoró de la lucha libre y dijo 'esta será mi vida algún día', esto es para ti. Humilde, agradecida y lista para trabajar. Hagámoslo", dijo el actor Dwayne Johnson el día que su hija anunció su fichaje por la WWE.

En Portada

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanost
Nacionales

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanos

07:28 AM, Dic 10
Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaront
Internacionales

Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaron

08:17 AM, Dic 10
¿Quién era Hyuston, el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?t
Nacionales

¿Quién era "Hyuston", el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?

07:40 AM, Dic 10
Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneot
Deportes

Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneo

06:57 AM, Dic 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos