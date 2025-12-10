Hija de Dwayne Johnson confirma romance con famosa luchadora

La hija mayor de Dwayne Johnson demostró que está totalmente comprometida con su relación con su compañera luchadora Tatyanna Duma.
A través de la cuenta de Instagram de ambas, Simone Johnson compartió ante todos sus fans un breve instante de su historia de amor.
"Desde el primer día", escribieron ambos en el título de un video de Instagram publicado el 7 de diciembre, "hasta todo lo que el tiempo no puede borrar".
En el video, con la canción "Everything is Romantic" de Charli XCX, se puede ver a la hija de Dwayne Johnson, de 24 años, y a Tatyanna, de 26, pasando tiempo juntas en la playa, cenando, viajando y, por supuesto, dándose unos besos dulces.
El video hacía eco de la letra de la canción, con el dúo escribiendo: "Enamórate una y otra vez".
La pareja abrió su cuenta conjunta de Instagram a principios de noviembre. En la biografía, escribieron: "Dos almas. Una historia. Explorando la vida como si fuera un evento principal".
A través de la cuenta, Simone (que lucha bajo el nombre de Ava Raine ) y Tatyanna han brindado a los fans una visión exclusiva de sus carreras de lucha libre mientras viajan por todo el mundo .
Más detalles
Simone y Tatyanna se mostraron en público como pareja por primera vez en la alfombra roja del estreno de la película de Dwayne Johnson: The Smashing Machine.
En 2022, la hija de Dwayne Johnson consiguió el ansiado debut como luchadora profesional de la WWE.
Tal como dice el dicho "Hija de gato caza ratón", Simone Alexandra Johnson ha logrado comenzar a emular las glorias que hizo su padre en el cuadrilátero. Ella debutó bajo el pseudónimo de Ava Raine.
Es impresionante que se haya dado el debut de esta joven, ya que continúa con un legado que con ella llega a la cuarta generación. Rocky Johnson (abuelo de Ava y padre de "La Roca") y su bisabuelo ‘High Chief’ Peter Maivia han sido figuras influyentes en el mundo de la lucha libre.
"Para la niña que se enamoró de la lucha libre y dijo 'esta será mi vida algún día', esto es para ti. Humilde, agradecida y lista para trabajar. Hagámoslo", dijo el actor Dwayne Johnson el día que su hija anunció su fichaje por la WWE.