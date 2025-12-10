Impactante: Carlos Adyan: Se Le Cae un Diente en Vivo

El nombre del presentador puertorriqueño Carlos Adyan se ha viralizado en redes sociales, especialmente después de presidir la entrevista que la mexicana Fátima Bosch, la nueva Miss Universo, decidió abandonar.
La conversación fue en el programa ‘Pica y se Extiende’, de la cadena Telemundo y que conduce Carlos Adyan y Lourdes Stephen.
"Yo no tengo ninguna demanda. No he difamado a nadie. No quiero hablar de ese tema", fueron las últimas palabras que mencionó la reina de belleza, después de ser consultada por la demanda que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailanda, introdujo en su contra por presunta difamación.
Usuarios de México y Latinoamérica han pedido su despido inmediato y exigen que sea removido de la conducción del programa, argumentando que las preguntas que le hizo a la reina de belleza fueron "injustas, humillantes y entorpecedoras".
En medio de la polémica, las redes recuerdan cuando sufrió un desafortunado incidente con sus dientes y quedó expuesto en pleno programa en vivo.
En las imágenes se puede ver a Carlos Adyan platicando con las otras conductoras, cuando de repente comienza a taparse la boca, y es que una de sus carillas se salió de su posición, por lo que muchos creyeron que se le había caído un diente, así que se puso bastante nervioso y aunque quería evitar ser exhibido, las cámaras lo captaron todo, además de que dijo, "Ay, me tragué... me pasó algo horrible".
Polémica entrevista
Carlos Adyan, quien estuvo acompañado en la entrevista por Lourdes Stephen, le pidió a Fátima Bosch entender que este tipo de preguntas formaban parte de la agenda, ya que su reinado ocurre en medio de controversias.
"A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan cosas polémicas", reclamó, al tiempo que el comunicador boricua le aclaró que también le consultarían sobre eso.
Sin embargo, durante un corte comercial decidió abandonar el estudio. El propio Carlos Adyan también confirmó que la Miss Universo había cancelado su agenda con la cadena televisiva.
"Quiero aclarar que resaltamos la labor que ella hace y la de la organización con el tema del empoderamiento de la mujer, pero no somos responsables si ella tiene algún problema respondiendo. Por eso decidió abandonar los programas", comentó posteriormente en el programa ‘En Casa con Telemundo’.
A raíz de la entrevista, la opinión en redes sociales ha estado dividida, pues algunos creen que debió utilizar otro tipo de preguntas, mientras que otros defienden el hecho de que fue una polémica coronación.