 Karol G Impacta con Nuevo Look y Sin Ropa: ¡Descúbrelo!
Farándula

Karol G se muestra sin ropa luciendo nuevo look

La artista impacta a sus 71 millones de seguidores con un corte de pelo radical, desatando teorías sobre un posible fin de su relación con Feid.

Karol G, Instagram
Karol G / FOTO: Instagram

Karol G ha vuelto a captar la atención de sus millones de seguidores y de los medios de comunicación al presentar un drástico cambio de imagen.

La cantante colombiana sorprendió a todos con un nuevo corte de cabello, que ella misma realizó, generando una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, especialmente en torno a su situación sentimental.

Este fin de semana, la intérprete de éxitos mundiales dejó ver su nueva apariencia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 71 millones de seguidores. En una serie de fotografías, la artista mostró su cabello significativamente más corto, ahora por encima de los hombros.

 "Me corté el pelo yo misma... aprovechando la temporada pa’ que me crezca bien sanito", explicó la ‘Bichota’ en su publicación, acompañando las imágenes con una fotografía del cabello que se había quitado.

La reacción de sus fanáticos no se hizo esperar, y los elogios inundaron la sección de comentarios. Frases como "Le quedó divino" y "se ve hermosa" fueron recurrentes.

Sin embargo, un tema que resonó con fuerza fue la interpretación de este cambio como un símbolo de nuevas etapas. Comentarios como "cerrando ciclos" y "cortar el pelo es cortar todo de este 2025" sugirieron que sus seguidores vinculan este gesto con posibles transformaciones personales, incluyendo rumores sobre su relación.

Foto embed
Karol G - Instagram

¿Soltera de nuevo?

Desde hace varias semanas, la vida personal de Karol G ha estado en el ojo público debido a especulaciones sobre una posible ruptura con el también cantante Feid.

Aunque ninguno de los artistas ha confirmado ni desmentido estos rumores, la falta de publicaciones conjuntas en sus redes sociales, algo que solían hacer con regularidad, ha alimentado la incertidumbre.

El nuevo look de la antioqueña ha intensificado estas conjeturas, llevando a algunos usuarios a comentar: "antes pensaba no se habían separado, pero ahora creo que sí".

Mientras la conversación sobre su nuevo aspecto tomaba fuerza, Karol G también estrenó el especial "La PremiEre" en su canal de YouTube.

El documental muestra el proceso de creación del álbum "Tropicoqueta", filmado en escenarios de Ciudad de México, Cartagena, Los Ángeles y Medellín. En sus palabras destaca la emoción de ver cómo distintas generaciones conectan con su trabajo:

"Tantas generaciones diferentes unidas escuchando mi música. Ver la nostalgia que la gente puede sentir escuchando una canción mía es completamente mágico", afirmó.

Emisoras  Escúchanos