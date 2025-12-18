 Kaeelen García revela colaboración con influencer con un beso
Farándula

Con un beso, Kaeelen García anuncia colaboración íntima con famoso influencer

La famosa modelo guatemalteca de OnlyFans encendió las redes al confirmar que está trabajando en una colaboración explosiva y aparentemente sin censura

Compartir:
Kaeelen-García-publinews-diciembre-2023-.png,
Kaeelen-García-publinews-diciembre-2023-.png / FOTO:

Una vez más, la modelo guatemalteca de OnlyFansKaeelen García acaparó la atención en las redes sociales pero esta vez por su polémica revelación.

La pareja del momento vuelve a sacudir las redes. Un reconocido tiktoker de Quiché y Kaeelen García, dos de los creadores de contenido más comentados de Guatemala, confirmaron que están trabajando en una colaboración explosiva y aparentemente sin censura 

La noticia cayó como bomba entre los guatemaltecos, quienes ya especulan sobre lo que vendrá: polémica, química intensa y un contenido que promete romper el Internet.

Como era de esperarse, sus fanáticos no dudaron en reaccionar ante semejante confesión, dejándole atrevidos comentarios.

Poco a poco Kaeelen García sigue sumando miles de seguidores a sus diferentes redes sociales. La joven ha destacado por su espectacular figura y sus atrevidos posados con el fin de promocionar su OnlyFans.

Desde que compartió escenario con Karely Ruiz, la fama de la modelo ha subido como espuma. Por medio de sus redes sociales comparte las diferentes colaboraciones que hace con otros modelos de cine para adulto.

Foto embed
Kaeelen García - Instagram

Más detalles

Kaeelen García, la reconocida influencer guatemalteca, se convirtió en protagonista de una de las escenas más comentadas en redes sociales tras ser vista en una taquería callejera de Jalapa.

Esta aparición fuera de los formatos habituales de contenido digital reveló una faceta accesible de la joven, quien cuenta con más de medio millón de seguidores en TikTok.

El momento capturado en video muestra a Kaeelen García disfrutando de una porción de tacos, en un ambiente relajado y cotidiano. 

Lejos de su habitual entorno digital, la creadora demostró una conexión especial con quienes la reconocen en la vida diaria. Durante su visita, varios admiradores se acercaron y ella se tomó el tiempo de saludarlos y tomarse fotografías, mostrando una actitud cercana y auténtica.

El clip en el que García comparte con sus seguidores rápidamente se hizo viral, alcanzando miles de visualizaciones y generando comentarios positivos tanto de quienes la siguen como de quienes presenciaron el momento. 

Kaeelen García reta la censura con diminuto bikini dos tallas menos

La modelo guatemalteca de OnlyFans publicó un candente video donde presume sus curvas y no deja nada a la imaginación.

En Portada

CSJ confirma amparo que permitió a magistrados del TSE retomar laborest
Nacionales

CSJ confirma amparo que permitió a magistrados del TSE retomar labores

09:42 AM, Dic 18
Amarini Villatoro se despide de Xelajú M. C.t
Deportes

Amarini Villatoro se despide de Xelajú M. C.

10:42 AM, Dic 18
Operaciones en Aeropuerto La Aurora se restablecen tras interrupción por neblinat
Nacionales

Operaciones en Aeropuerto La Aurora se restablecen tras interrupción por neblina

09:08 AM, Dic 18
Hijos de Rob Reiner expresas sus primeras palabras tras la trágica muerte de sus padrest
Farándula

Hijos de Rob Reiner expresas sus primeras palabras tras la trágica muerte de sus padres

10:17 AM, Dic 18

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoEE.UU.redes sociales#liganacionalPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos