Kaeelen García revela colaboración con influencer con un beso

Una vez más, la modelo guatemalteca de OnlyFans, Kaeelen García acaparó la atención en las redes sociales pero esta vez por su polémica revelación.
La pareja del momento vuelve a sacudir las redes. Un reconocido tiktoker de Quiché y Kaeelen García, dos de los creadores de contenido más comentados de Guatemala, confirmaron que están trabajando en una colaboración explosiva y aparentemente sin censura
La noticia cayó como bomba entre los guatemaltecos, quienes ya especulan sobre lo que vendrá: polémica, química intensa y un contenido que promete romper el Internet.
Como era de esperarse, sus fanáticos no dudaron en reaccionar ante semejante confesión, dejándole atrevidos comentarios.
Poco a poco Kaeelen García sigue sumando miles de seguidores a sus diferentes redes sociales. La joven ha destacado por su espectacular figura y sus atrevidos posados con el fin de promocionar su OnlyFans.
Desde que compartió escenario con Karely Ruiz, la fama de la modelo ha subido como espuma. Por medio de sus redes sociales comparte las diferentes colaboraciones que hace con otros modelos de cine para adulto.
Más detalles
Kaeelen García, la reconocida influencer guatemalteca, se convirtió en protagonista de una de las escenas más comentadas en redes sociales tras ser vista en una taquería callejera de Jalapa.
Esta aparición fuera de los formatos habituales de contenido digital reveló una faceta accesible de la joven, quien cuenta con más de medio millón de seguidores en TikTok.
El momento capturado en video muestra a Kaeelen García disfrutando de una porción de tacos, en un ambiente relajado y cotidiano.
Lejos de su habitual entorno digital, la creadora demostró una conexión especial con quienes la reconocen en la vida diaria. Durante su visita, varios admiradores se acercaron y ella se tomó el tiempo de saludarlos y tomarse fotografías, mostrando una actitud cercana y auténtica.
El clip en el que García comparte con sus seguidores rápidamente se hizo viral, alcanzando miles de visualizaciones y generando comentarios positivos tanto de quienes la siguen como de quienes presenciaron el momento.