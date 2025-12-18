Florinda Meza Acusa a Graciela Fernández de Robo

Florinda Meza reabrió un fuerte conflicto familiar tras lanzar graves señalamientos sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como "Chespirito".
La reconocida actriz, viuda del querido comediante, rompió el silencio en una entrevista en Chile, encendiendo una nueva polémica por la administración de la fortuna del creador de El Chavo del Ocho.
Durante la conversación, Florinda Meza acusó públicamente a Graciela Fernández, primera esposa de Chespirito, de enriquecerse a partir de propiedades que recibió en vida del actor.
Según dijo, Fernández habría gestionado a su antojo la fortuna inmobiliaria que le dejó Gómez Bolaños, marcando un fuerte contraste con la situación propia de Meza.
Florinda Meza relató que nunca recibió una vivienda de parte de Chespirito, lo que, a su parecer, evidencia una clara diferencia en la distribución de los bienes.
Asimismo, insistió en que, Graciela Fernández obtuvo cuatro casas por parte del comediante, cabecilla de uno de los programas más icónicos de la televisión latinoamericana.
El motivo principal del escándalo han sido, según Meza, los movimientos que realizó Fernández con esos inmuebles.
"Vendía la casa cuando ya no le gustaba y se quedaba con el dinero", aseguró la intérprete de Doña Florinda durante su exposición ante los medios internacionales.
Estas declaraciones dan pie a la sospecha sobre el paradero del dinero obtenido por las ventas: Meza remarcó que esos recursos no se reinvirtieron, aunque aclaró que desconoce el destino real del capital. "No usaba ese dinero, ¿Qué pasó?, no lo sé. A mí nunca me compró una casa", expresó contundente la viuda del comediante.
El manejo de la fortuna de Chespirito bajo la lupa
Según lo declarado por Florinda Meza, Graciela Fernández tenía el control directo sobre varias propiedades familiares y disponía de ellas con libertad.
Este detalle suma apertura al debate sobre la gestión de la herencia de un personaje tan querido y de los bienes acumulados durante su exitosa carrera.
Hasta el momento, ni familiares, ni los hijos de Gómez Bolaños han emitido comentarios públicos en respuesta a estas fuertes acusaciones.
La situación permanece en el centro de la atención mediática, alimentando versiones encontradas y remezclas sobre el legado material y emocional de uno de los íconos más importantes del espectáculo en toda Hispanoamérica.
El caso sigue generando reacciones que se multiplican mientras nuevas voces se suman al debate, lo que podría dar pie a futuras revelaciones sobre la historia de la emblemática familia.