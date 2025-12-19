Dorismar revela amputación parcial de nariz en impactante foto

Dorismar está viviendo uno de los momentos más difíciles, tanto en su vida persona, como en su carrera, tras enfrentar una grave complicación médica ocasionada por una cirugía estética.
Resulta que la mala praxis, realizada en México, resultó en la amputación parcial de su nariz y daños irreversibles. La noticia la dio a conocer su abogado Salvador Padilla, quien detalló el impacto devastador que la intervención tuvo sobre la salud y bienestar de su clienta.
Durante una entrevista en el programa mexicano "Sale el Sol", el representante legal de Dorismar explicó que el procedimiento quirúrgico fue mucho más allá de una mala praxis:
"No solo estamos en presencia de una mala praxis. Estamos en presencia de un procedimiento médico que generó la amputación de parte de la nariz de mi representada", afirmó.
La situación no solo afecta la imagen pública de Dorismar sino también su salud de manera definitiva.
Consecuencias irreversibles
Padilla subrayó que después de la operación, Dorismar enfrenta actualmente problemas respiratorios que le impiden respirar con normalidad y, según afirmó, podrían ser irreparables de por vida.
El litigante puntualizó que parte de los conductos nasales fue extraída en exceso, dañando de manera permanente la función respiratoria de la modelo y cantante.
"Cortó de más parte de los conductos de la nariz, cosa que hoy le inhibe y le impide respirar de forma ordinaria. Ella ya tiene afectaciones respiratorias irreparables, insustituibles", señaló el abogado durante la entrevista televisiva.
Este tipo de complicaciones han puesto en jaque no solo la salud física de Dorismar, sino también su desarrollo profesional.
Además, reveló que a Dorismar le inyectaron sustancias en la nariz sin su consentimiento. Este acto agravó el cuadro clínico, pues provocó la generación de pus y otras consecuencias médicas que elevaron la gravedad del caso.
"Incluso le inyectó sustancia sin que ella lo autorizara, que después le generara pus en la nariz y otras complicaciones", expuso el abogado, añadiendo más elementos a la denuncia presentada contra el médico que realizó la intervención.
El defensor informó que ya presentaron una denuncia penal en contra del responsable por el posible delito de lesiones agravadas. Aunque las autoridades mantienen reservada la identidad del médico debido al curso de las investigaciones, Padilla adelantó que la sanción puede ser severa:
"Sería la pena más gravosa que establece el Código Penal para el Estado de México. Puede variar de los 3 años a los 10 años en adelante", enfatizó sobre el riesgo legal al que se enfrenta el cirujano.