Nuevo Teaser de 'Avengers: Doomsday' con Chris Hemsworth

Nuevo teaser de "Avengers: Doomsday" revela el regreso de Chris Hemsworth

La película de Marvel se estrenará el 18 de diciembre de 2026 y volverá a contar con el actor en el papel de Thor.

Disney lanzó un nuevo teaser de Avengers: Doomsday, centrando la atención en el regreso de Chris Hemsworth como Thor.

El adelanto, publicado en redes sociales este 30 de diciembre, ofrece una mirada introspectiva al personaje del dios del trueno mientras enfrenta temores y responsabilidades muy distintos a los vistos en entregas previas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El teaser de Avengers muestra a Thor en un momento de reflexión personal, preocupado por el destino de su hija adoptiva, Love. La secuencia comienza en un bosque soleado, lejos del caos habitual de las batallas, donde Thor, vestido de manera casual, realiza una plegaria a su padre, Odin.

Durante este momento íntimo, comparte sus sentimientos sobre una vida dedicada al deber y la guerra, y confiesa el miedo que siente ante la posibilidad de que el peligro alcance a Love, la niña que ha adoptado.

Thor y su faceta paternal, al centro del adelanto

En su monólogo, Thor reconoce: "Padre, toda mi vida respondí a cada llamado, al honor, al deber, a la guerra... pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué: una hija cuya vida no ha sido tocada por la tormenta". El dios pide fuerza al "Padre de Todos" para poder salvar a Love y regresar a su lado, esta vez no como un guerrero, sino como una figura protectora y cálida en su vida.

Las imágenes dan un breve vistazo a Love, interpretada por India Rose Hemsworth, hija real del actor australiano.

Love debutó en la película Thor: Love and Thunder (2022), como la hija de Gorr el Carnicero de Dioses, rol a cargo de Christian Bale.

En esa historia, Gorr se embarca en una cruzada contra los dioses tras perder a su propia hija, y en un giro dramático, confía el cuidado de la niña a Thor antes de su muerte. Desde entonces, Love acompaña al dios del trueno en nuevas aventuras, empuñando incluso el Stormbreaker, el famoso martillo-arma de su padre adoptivo.

Chris Hemsworth lidera el regreso de los Vengadores

La expectativa crece ante la nueva reunión de los Avengers, que enfrentarán a Doctor Doom, uno de los villanos más icónicos de Marvel, interpretado en esta ocasión por Robert Downey Jr., un giro que muchos seguidores no esperaban. El clip confirma la participación de Hemsworth junto a un elenco que reunirá a figuras clave del UCM:

  • Anthony Mackie
  • Danny Ramirez
  • Sebastian Stan
  • Paul Rudd
  • Tom Hiddleston
  • Letitia Wright
  • Winston Duke
  • Simu Liu

A ellos se sumarán los miembros de Los Cuatro Fantásticos, con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach integrando el equipo, así como los Thunderbolts y un cruce con el universo mutante de los X-Men, en el que destacan Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum y Rebecca Romijn.

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, con una trama situada 14 meses después de los acontecimientos de Thunderbolts

