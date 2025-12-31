 Los 10 Momentos Más Sexys de Famosas en 2025
Farándula

Los 10 momentos más hot de las famosas, sin ropa, este 2025

Celebridades como Emily Ratajkowski y Kendall Jenner elevaron la temperatura este año al compartir atrevidas en redes sociales, captivando a millones de seguidores.

Sofía Vergara, Instagram
Sofía Vergara / FOTO: Instagram

En 2025, las celebridades transformaron sus publicaciones en redes sociales en verdaderos escaparates de confianza y empoderamiento, capturando cada ángulo y momento en el que mostraron su figura al natural.

Estrellas de talla internacional compartieron imágenes en topless que no solo llamaron la atención por su audacia sino también por celebrar la libertad de expresión y la belleza genuina.

Entre los ejemplos más comentados sobresale Emily Ratajkowski, quien acaparó miles de miradas durante el mes de julio.

Foto embed
Emily Ratajkowski - Instagram

La modelo posó completamente desnuda sobre silla de playa mientras tomaba el sol, lanzando un puchero a la cámara y cubriéndose el rostro del sol con una gorra roja.

Este despliegue de confianza consolidó su lugar como referente entre las figuras más influyentes de la actualidad.

Kendall Jenner también capturó titulares y reacciones al celebrar su cumpleaños número 30 en un paraíso tropical.

La reconocida modelo compartió una imagen posando en topless sobre la arena, donde utilizó arena para cubrirse y complementó su look con una prenda inferior verde con diseño acanalado y corte alto. Su publicación resaltó por el mensaje de autoaceptación y estilo relajado.

Foto embed
Kendall Jenner - Facebook

Celebridades que se sumaron a la tendencia

  • Brandi Glanville apostó por una propuesta divertida al promocionar su marca de vino a finales de mayo. En su publicación, lució una bata atada a la cintura mientras su amigo James Maas le cubría el pecho con las manos..  

"¡A veces necesitas la ayuda de un amigo!", escribió Glanville, combinando humor con naturalidad en la imagen.

Foto embed
Brandi Glanville - Instagram
  • Jodie Turner-Smith llevó la tendencia al festival Coachella. La actriz y modelo posó sin top en una casa local, usando una falda atrevida, accesorios plateados y cubriendo sus pezones con emojis de corazón negro. Publicó la foto en Instagram el 15 de abril, consolidando su presencia digital con un estilo fresco y atrevido.
Foto embed
Jodie Turner-Smith - Instagram
  • Sofía Vergara se mostró más radiante que nunca durante una sesión de bronceado junto a su piscina en junio. Relajada, usó solo una braguita de bikini y animó a sus seguidores a protegerse del sol, reforzando un mensaje de autocuidado y disfrute al aire libre.
Foto embed
Sofía Vergara topless - Instagram
  • Cara Delevingne derritió a sus fans con una foto sensual en la que cubría su pecho con un brazo, mostrando sus tatuajes y un reflejo de arcoíris. Con un look sencillo y braguitas oscuras, la actriz y modelo británica reafirmó su autenticidad.
Foto embed
Cara Delevinge - Instagram
  • Nicola Peltz Beckham optó por la ternura al aparecer en topless, acurrucada con su perrito, luciendo un sombrero rosa pastel y mejillas ruborizadas. La imagen transmitió espontaneidad y complicidad familiar.
  • Sydney Sweeney eligió el minimalismo para una campaña de American Eagle en julio. Posó en topless bajo una chaqueta de mezclilla, dejando ver su escote y combinando el outfit con jeans holgados y maquillaje sutil, mostrando una faceta desenfadada.
Foto embed
Sydney Sweeney - Instagram
  • Brooks Nader se sumó a la ola de confianza al tomarse una fotografía disfrutando de la vista al océano desde una piscina, usando solamente la parte inferior de un bikini tipo tanga y celebrando el verano sin restricciones.
Foto embed
Brooks Nader - Instagram

