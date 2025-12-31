Películas para Maratón de Streaming y Decir Adiós al 2025

Luces apagadas, snacks listos y cero planes afuera. Despedir el 2025 con un maratón de películas en streaming se ha convertido en uno de los rituales favoritos para cerrar el año. Disfruta de historias intensas, risas inevitables y títulos que invitan a empezar el 2026 con buena energía.
Las plataformas de streaming han fortalecido sus catálogos con producciones que se prestan perfecto para ver una tras otra. A continuación, una selección ideal para maratonear, con el plus de saber dónde ver cada película.
Acción y adrenalina para no despegarte del sillón Perfectas para mantener el ritmo hasta la medianoche:
• John Wick - Disponible en Prime Video
• Mad Max: Fury Road - Disponible en Max
• Misión Imposible: Fallout - Disponible en Paramount+
Explosiones, persecuciones y coreografías de acción que funcionan mejor cuando se ven sin pausas. Drama y emoción para cerrar el año reflexionando Historias que conectan con lo vivido durante el año:
• La La Land - Disponible en Netflix
• Forrest Gump - Disponible en Netflix
• Historia de un matrimonio - Disponible en Netflix
Ideales para quienes buscan algo más íntimo y emocional en la última noche del año.
Más películas que no te puedes perder...
Comedia y feel-good para recibir el 2026 con sonrisas
Para un ambiente relajado y muchas carcajadas:
• The Hangover - Disponible en HBO Max
• Little Miss Sunshine - Disponible en Star+
• No mires arriba - Disponible en Netflix
Películas ligeras, perfectas para ver en grupo y comentar entre risas.
Ciencia ficción y fantasía para escapar de todo Cuando el plan es olvidarse del mundo:
• Inception - Disponible en Netflix
• Interstellar - Disponible en Prime Video
• El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - Disponible en Max
Opciones ideales para maratones largos que combinan emoción, espectáculo y reflexión. Con tantas alternativas y plataformas al alcance, el streaming se confirma como el mejor aliado para despedir el 2025.
Solo queda elegir la película, darle play... y dejar que la historia haga el resto.