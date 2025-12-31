 Películas para Maratón de Streaming y Decir Adiós al 2025
Farándula

Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025

¡Para todos los gustos! Cierra el 2025 sin salir de casa y con el mejor plan: un maratón de películas en streaming.

Compartir:
Películas, Películas
Películas / FOTO: Películas

Luces apagadas, snacks listos y cero planes afuera. Despedir el 2025 con un maratón de películas en streaming se ha convertido en uno de los rituales favoritos para cerrar el año. Disfruta de historias intensas, risas inevitables y títulos que invitan a empezar el 2026 con buena energía.

Las plataformas de streaming han fortalecido sus catálogos con producciones que se prestan perfecto para ver una tras otra.  A continuación, una selección ideal para maratonear, con el plus de saber dónde ver cada película.

Acción y adrenalina para no despegarte del sillón Perfectas para mantener el ritmo hasta la medianoche:

John Wick - Disponible en Prime Video

Mad Max: Fury Road - Disponible en Max

Misión Imposible: Fallout - Disponible en Paramount+

Explosiones, persecuciones y coreografías de acción que funcionan mejor cuando se ven sin pausas. Drama y emoción para cerrar el año reflexionando Historias que conectan con lo vivido durante el año:

• La La Land - Disponible en Netflix

Forrest Gump - Disponible en Netflix

Historia de un matrimonio - Disponible en Netflix

Ideales para quienes buscan algo más íntimo y emocional en la última noche del año.

Más películas que no te puedes perder...

Comedia y feel-good para recibir el 2026 con sonrisas

Para un ambiente relajado y muchas carcajadas:

The Hangover - Disponible en HBO Max

Little Miss Sunshine - Disponible en Star+

No mires arriba - Disponible en Netflix

Películas ligeras, perfectas para ver en grupo y comentar entre risas.

Piden censurar a la guatemalteca Massiel Carrillo por su foto al estilo OnlyFans en Instagram

Una nueva publicación de Massiel Carrillo desató controversia en Instagram luego de que la guatemalteca compartiera una fotografía sumamente atrevida.

Ciencia ficción y fantasía para escapar de todo Cuando el plan es olvidarse del mundo:

Inception - Disponible en Netflix

• Interstellar - Disponible en Prime Video

• El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - Disponible en Max

Opciones ideales para maratones largos que combinan emoción, espectáculo y reflexión. Con tantas alternativas y plataformas al alcance, el streaming se confirma como el mejor aliado para despedir el 2025.

Solo queda elegir la película, darle play... y dejar que la historia haga el resto.

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de Españat
Deportes

Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España

07:27 AM, Dic 31
Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del paíst
Nacionales

Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del país

09:31 AM, Dic 31
El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025t
Viral

El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025

08:25 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos