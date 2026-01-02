 Jennifer López responde a críticas sobre su vestuario en shows
Farándula

Jennifer López responde a quienes la critican por enseñar de más en sus shows

La cantante fue cuestionada por varios usuarios por vestirse "demasiado sexy y casi mostrando todo" a sus 56 años y ella respondió: "Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo".

Compartir:
Jennifer López, EFE
Jennifer López / FOTO: EFE

Jennifer López enfrenta las críticas por su forma de vestir con una respuesta contundente ante más de 4,000 fans durante la apertura de su nueva residencia en Las Vegas, "Up All Night", en el Caesars Palace.

La artista, a sus 56 años, dejó claro que las opiniones sobre su apariencia no la afectan y aconseja a sus hijos hacer lo mismo.

En medio del espectáculo, Jennifer López compartió cómo maneja los comentarios negativos que lee en internet, desde aquellos sobre sus poses habituales hasta los que cuestionan su elección de vestuario.

"Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo", declaró JLo tras reproducir algunos de los mensajes que recibe criticándola por vestirse de forma sexy y no según su edad.

Estas palabras provocaron la ovación del público, mientras la cantante llevaba un minivestido verde de lentejuelas y, posteriormente, una falda de plumas.

La artista y empresaria ya se había pronunciado anteriormente sobre este tipo de críticas, especialmente después de su actuación en el medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira en 2020.

En aquella ocasión, insistió en que ambas eran "mujeres respetables, mamás y muy conscientes de lo que hacen en el escenario" y defendió su show como una "celebración de las mujeres y la cultura latina".

Jennifer López enfatizó que no permitirá que la opinión de quienes buscan ser negativos la afecte ni condicione su mensaje hacia las niñas.

Foto embed
Jennifer López - Instagram

Un regreso esperado en Las Vegas

"Up All Night" marca el regreso estelar de Jennifer López a los escenarios de Las Vegas, luego de la exitosa residencia que desarrolló entre 2016 y 2018, con 120 conciertos y más de 100 millones de dólares recaudados.

Este nuevo ciclo coincide también con el lanzamiento en febrero de 2024 de su álbum "This is me... now", el primero en una década, mostrando su constante reinvención artística.

La residencia, inaugurada el 30 de diciembre y que culmina el 3 de enero con una extensión prevista para marzo, reúne una serie de éxitos que no dejan indiferente a sus fans y se entrelaza con momentos personales y mensajes de empoderamiento femenino.

A través de sus palabras y actuaciones, Jennifer López deja en claro que su seguridad, resiliencia y autenticidad siguen siendo pilares en su carrera.

En Portada

Así se vio la erupción del volcán de Fuego la noche del 31 de diciembre (VIDEO)t
Nacionales

Así se vio la erupción del volcán de Fuego la noche del 31 de diciembre (VIDEO)

08:14 AM, Ene 02
Lamine Yamal estará disponible para el Derbi ante el Espanyolt
Deportes

Lamine Yamal estará disponible para el Derbi ante el Espanyol

07:03 AM, Ene 02
Incendio consume locales en mercado de Mixcot
Nacionales

Incendio consume locales en mercado de Mixco

07:51 PM, Ene 01
Encuentran sin vida a la hija de Tommy Lee Jonest
Farándula

Encuentran sin vida a la hija de Tommy Lee Jones

07:44 AM, Ene 02

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalPNCMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos