Jennifer López responde a críticas sobre su vestuario en shows

Jennifer López enfrenta las críticas por su forma de vestir con una respuesta contundente ante más de 4,000 fans durante la apertura de su nueva residencia en Las Vegas, "Up All Night", en el Caesars Palace.
La artista, a sus 56 años, dejó claro que las opiniones sobre su apariencia no la afectan y aconseja a sus hijos hacer lo mismo.
En medio del espectáculo, Jennifer López compartió cómo maneja los comentarios negativos que lee en internet, desde aquellos sobre sus poses habituales hasta los que cuestionan su elección de vestuario.
"Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo", declaró JLo tras reproducir algunos de los mensajes que recibe criticándola por vestirse de forma sexy y no según su edad.
Estas palabras provocaron la ovación del público, mientras la cantante llevaba un minivestido verde de lentejuelas y, posteriormente, una falda de plumas.
La artista y empresaria ya se había pronunciado anteriormente sobre este tipo de críticas, especialmente después de su actuación en el medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira en 2020.
En aquella ocasión, insistió en que ambas eran "mujeres respetables, mamás y muy conscientes de lo que hacen en el escenario" y defendió su show como una "celebración de las mujeres y la cultura latina".
Jennifer López enfatizó que no permitirá que la opinión de quienes buscan ser negativos la afecte ni condicione su mensaje hacia las niñas.
Un regreso esperado en Las Vegas
"Up All Night" marca el regreso estelar de Jennifer López a los escenarios de Las Vegas, luego de la exitosa residencia que desarrolló entre 2016 y 2018, con 120 conciertos y más de 100 millones de dólares recaudados.
Este nuevo ciclo coincide también con el lanzamiento en febrero de 2024 de su álbum "This is me... now", el primero en una década, mostrando su constante reinvención artística.
La residencia, inaugurada el 30 de diciembre y que culmina el 3 de enero con una extensión prevista para marzo, reúne una serie de éxitos que no dejan indiferente a sus fans y se entrelaza con momentos personales y mensajes de empoderamiento femenino.
A través de sus palabras y actuaciones, Jennifer López deja en claro que su seguridad, resiliencia y autenticidad siguen siendo pilares en su carrera.