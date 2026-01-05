Evangeline Lilly revela su diagnóstico de daño cerebral

La actriz canadiense Evangeline Lilly, reconocida mundialmente por su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con daño cerebral luego de sufrir un fuerte accidente en la playa.
La intérprete compartió la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales, donde habló con franqueza sobre su estado de salud y el proceso médico que enfrenta desde hace varios meses.
El accidente ocurrió en 2025, cuando Lilly se encontraba en una playa de Hawái. De acuerdo con su testimonio, sufrió un desmayo repentino que provocó que cayera y se golpeara la cabeza contra una roca.
En ese momento, decidió mantener el incidente en privado y continuar con su vida, sin imaginar las consecuencias que ese golpe tendría a largo plazo.
Un diagnóstico que cambió su panorama
Tras someterse a diversos estudios médicos y pruebas especializadas, los médicos confirmaron que la actriz presenta una lesión craneoencefálica que derivó en daño cerebral.
En el video, Lilly explicó que los resultados mostraron afectaciones en varias áreas del cerebro, lo que ha provocado que su funcionamiento no sea el óptimo.
La actriz compartió incluso imágenes de sus tomografías y resonancias, con el objetivo de transparentar la situación y generar conciencia sobre este tipo de lesiones, que en muchos casos no presentan síntomas inmediatos. Según relató, su cerebro actualmente trabaja a una capacidad reducida, lo que ha impactado tanto su energía como su concentración.
Prioridad absoluta: la recuperación
Evangeline Lilly dejó claro que, por ahora, su principal enfoque será su recuperación. Explicó que se encuentra en un proceso médico complejo, que implica consultas constantes con especialistas para entender el origen exacto del problema y definir el tratamiento adecuado.
La actriz reconoció que no se trata de un camino sencillo y que el diagnóstico también ha tenido un impacto emocional. Aun así, aseguró que está dispuesta a asumir el reto, aunque ello implique pausar o replantear su ritmo de trabajo en la industria del entretenimiento.
Un cambio forzado, pero con aprendizajes
Lejos de mostrarse derrotada, Lilly también reflexionó sobre el lado positivo que ha encontrado en esta etapa. Explicó que el accidente la obligó a bajar el ritmo y a alejarse temporalmente de compromisos laborales, algo que, en retrospectiva, le permitió reconectarse con su familia y disfrutar de momentos de calma poco habituales en su vida profesional.
Según contó, el cierre de 2025 fue uno de los más tranquilos que recuerda, y las recientes celebraciones decembrinas las vivió con una serenidad que no había experimentado antes. Para la actriz, este periodo de pausa le ha permitido valorar aspectos sencillos de la vida que antes pasaban desapercibidos.
Tras hacer pública su situación, Evangeline Lilly recibió una ola de mensajes de apoyo por parte de seguidores, colegas y amigos de la industria.
Su trayectoria
Evangeline Lilly alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Kate Austen en la exitosa serie Lost, uno de los fenómenos televisivos más importantes de los años 2000. Posteriormente, consolidó su carrera en el cine con su participación en la saga de El Hobbit, donde interpretó a Tauriel.
En años recientes, su trabajo como Hope Van Dyne, La Avispa, dentro de las películas de Ant-Man y Avengers, la convirtió en una figura clave del cine de superhéroes y en un referente para nuevas generaciones de espectadores.
Mira también:
@emisorasunidas897
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado a la corte de Nueva York. . . #Maduro #NicolasMaduro #Venezuela #EEUU♬ sonido original - Emisoras Unidas