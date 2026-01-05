 Hija de Daddy Yankee se casa en secreto sin su padre
Farándula

Hija de Daddy Yankee se casó en secreto y sin el cantante

Jesaaelys Ayala comparte su emotiva boda en redes sociales, donde la presencia de su madre destaca y la ausencia del cantante genera controversia y especulación.

Jesaaelys Ayala González, reconocida maquilladora e influencer y también hija del famoso cantante Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes reveladoras de su boda.

Con más de dos millones de seguidores atentos a cada una de sus publicaciones, la joven eligió comenzar el año mostrando uno de los momentos más significativos de su vida, celebrado en meses recientes.

En su perfil, Jesaaelys publicó varias fotografías acompañadas por el mensaje: "octubre 4, 2025 me casé con el amor de mi vida", lo que rápidamente captó la atención del público y generó todo tipo de reacciones.

En las instantáneas se la ve vestida de blanco, mostrando los anillos junto a su esposo, quien responde al nombre de Carlos. La serie de imágenes documenta no solo su felicidad, sino también algunos aspectos privados de la ceremonia.

Las fotografías reflejan un ambiente de cercanía familiar y emotividad, destacando la presencia de su madre Mireddys González, quien la acompañó del brazo durante el evento.

Todo indica que se trató de una celebración íntima, valorada por su calidez y privacidad. Entre los detalles más notados, estuvo la amplia sonrisa de Jesaaelys y la tranquilidad que transmitió en cada imagen.

Sin el papá

Uno de los hechos que despertó mayor curiosidad entre los seguidores fue la ausencia del cantante Daddy Yankee en las imágenes compartidas.

Este detalle no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios comentaron e hicieron preguntas sobre la relación familiar en el contexto del significativo acontecimiento.

En la publicación, se destacó una división natural entre mensajes de felicitación dedicados a la pareja y otros comentarios enfocados en el por qué Daddy Yankee no figura en las fotos de la boda.

Esta ausencia toma mayor relevancia luego de que, en diciembre de 2024, surgiera un proceso legal contra Mireddys González, madre de Jesaaelys, una situación que desde entonces ha acaparado la atención mediática y generado cierto distanciamiento público.

Jesaaelys ha demostrado públicamente su apoyo incondicional a su madre desde el inicio de ese proceso legal.

Durante este periodo, la creadora de contenido ha sido clara respecto a su postura, evidenciando una alineación familiar con Mireddys González. Esta situación familiar pudo haber influido en la dinámica y en la lista de participantes de la celebración.

