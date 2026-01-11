 Alicia Silverstone: Preocupación de fans en Golden Globes
Aspecto de Alicia Silverstone preocupa a fans tras su llegada a los Golden Globes

Alicia Silverstone volvió a acaparar miradas en los Golden Globes. La famosa recientemente es protagonista de Bugonia.

Alicia Silverstone, Redes sociales
Alicia Silverstone / FOTO: Redes sociales

Este domingo 11 de enero, Alicia Silverstone, la famosa actriz de "Clueless" y recientemente protagonista de "Bugonia", deslumbró en la alfombra roja de los Golden Globes. La protagonista de una de las comedias más queridas de los 90, hizo su aparición en un vestido rojo que resaltaba su figura, pero lo que realmente causó un gran revuelo fue su postura en las fotos.

Una llegada que generó opiniones divididas

La actriz llegó a la ceremonia de los Golden Globes con una pose elegante, pero algunos fans notaron que su postura parecía algo rígida. Las imágenes de Silverstone en la alfombra roja rápidamente se hicieron virales, y los comentarios comenzaron a fluir. Muchos se preguntaron si la actriz se encontraba nerviosa o incómoda durante el evento.

Foto embed
Alicia Silverstone - Foto EFE

"Es como si estuviera tratando de mantenerse erguida y no pudiese relajarse", escribió uno de los seguidores en x. Otros, sin embargo, defendieron a la actriz, sugiriendo que su apariencia podría ser simplemente una consecuencia de los nervios o de la presión de estar en un evento tan importante.

Elogios a su naturalidad

Mientras que algunos usuarios se mostraron preocupados por la postura de Alicia, no faltaron los elogios hacia su apariencia natural. Varios admiraron el hecho de que Silverstone se presentara sin evidentes signos de cirugías estéticas, algo que se ha vuelto cada vez más raro entre las celebridades de Hollywood.

"Me encanta ver a Alicia Silverstone tan real y auténtica, sin necesidad de cirugía. Su belleza natural es impresionante", comentó un fan en las redes sociales.

Alicia Silverstone: ícono de los 90

Alicia Silverstone, quien saltó a la fama en los años 90 gracias a su icónico papel de Cher Horowitz en la película "Clueless", ha mantenido una carrera bastante discreta en los últimos años. Aunque ha continuado trabajando en cine y televisión, su presencia en eventos de alto perfil ha sido más limitada.

Sin embargo, su aparición en los Golden Globes 2026 fue una muestra de su regreso a la vida pública, generando una vez más gran interés en su figura.

Aunque la prensa y las redes sociales se han centrado en su apariencia, Alicia Silverstone sigue siendo una actriz de gran relevancia en la cultura popular. Con una carrera que incluye películas como "Batman & Robin" y su más reciente participación en la serie "Bugonia", sigue siendo un referente de los años 90 y un símbolo de la juventud de aquella época.

@emisorasunidas897

Disney presentó el elenco para la nueva versión de Enredados. . . #Disney #Enredados #LiveActionDisney #Elenco

♬ sonido original - Emisoras Unidas

