Jennifer López revela atuendo atrevido en los Golden Globes

Jennifer López volvió a demostrar que es uno de los íconos más influyentes de la moda en Hollywood. Durante la edición 2026 de los Golden Globes, la actriz y cantante sorprendió con un atuendo lleno de transparencias, dejando a muchos espectadores con la boca abierta.
A sus casi 60 años, la también empresaria lució una figura tonificada y elegante, reafirmando que el estilo no tiene edad y que sigue siendo una referente indiscutible en las alfombras rojas. Su look apostó por una prenda llena de transparencias y textiles vaporosos que jugaron con el movimiento y con la luz.
Las transparencias rozaron lo atrevido, al punto de casi mostrar parte de sus zonas íntimas, detalle que desató un torrente de comentarios en redes sociales. Mientras que algunos usuarios elogiaron su audacia y su capacidad para reinventarse, otros consideraron que el outfit era demasiado atrevido para una gala de premios internacionales.
Sin embargo, el consenso general fue que López sabe cómo generar conversación y elevar el glamour del evento. La gala 2026 de los Golden Globes se celebró en un ambiente marcado por el regreso de grandes estrellas, producciones televisivas altamente comentadas y películas que dominaron la temporada de premios.
Jennifer López brilla
Además de López, varias figuras de la industria apostaron por looks igualmente vanguardistas, demostrando que la moda sigue siendo uno de los ingredientes esenciales de esta ceremonia. Los presentadores, nominados y ganadores desfilaron ante cámaras y fanáticos, mientras las redes sociales amplificaban cada detalle, desde los atuendos hasta las reacciones espontáneas.
En cuanto a los premios, la competencia fue especialmente cerrada en categorías como Mejor Película Drama y Mejor Actriz, donde nombres reconocidos se enfrentaron a talentos emergentes.
También se celebraron los avances tecnológicos en la realización cinematográfica y la creciente influencia de las plataformas de streaming en la producción audiovisual. Las nominaciones reflejaron la diversidad de propuestas que dominaron las salas y las plataformas durante el último año.