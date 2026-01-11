 Jennifer Lopez Brilla en Transparencias: Golden Globes
Farándula

Jennifer Lopez deslumbra con transparencias previo a los Golden Globes

Jennifer Lopez encendió la antesala de los Golden Globes con un look que no dejó a nadie indiferente.

Compartir:
Jennifer Lopez, Redes sociales
Jennifer Lopez / FOTO: Redes sociales

La temporada de premios apenas comienza y Jennifer Lopez ya ha dejado claro que vuelve a ser una de sus grandes protagonistas. A pocas horas de la ceremonia de los Golden Globes 2026, la artista acaparó todas las miradas en Los Ángeles con un impactante look de transparencias y pedrería que reafirma su estatus como ícono absoluto del glamour internacional.

A sus 56 años, la cantante y actriz volvió a demostrar que su presencia en la alfombra roja no pasa inadvertida y que cada aparición suya marca tendencia.

Su aparición tuvo lugar en la exclusiva fiesta organizada por Vanity Fair y Amazon MGM Studios sobre Sunset Boulevard, uno de los eventos más esperados previos a los Golden Globes y punto de encuentro de figuras clave del cine, la música y la moda.

En este contexto, Jennifer Lopez se robó el protagonismo con un estilismo que funcionó como una clara declaración de intenciones para la temporada de premios que arranca oficialmente este domingo 11 de enero, cuando se celebre la 83ª edición de los Golden Globes en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Un diseño de alta costura que no pasó desapercibido

Para la ocasión, la intérprete apostó por un diseño del reconocido diseñador Zuhair Murad. El vestido, en un intenso tono bermellón, estaba completamente cubierto de pedrería y construido a partir de un body con escote corazón que realzaba su silueta.

En algunos momentos de la velada, la artista elevó aún más su propuesta al sumar un abrigo corto de pelo en el mismo tono del vestido, aportando un aire de Old Hollywood que reforzó el carácter teatral y glamuroso del conjunto.

La famosa recibió millones de elogios por su escultural figura, sensualidad y carisma, pues a su edad muchos la comparan con una joven de 20 años.

Foto embed
Jennifer Lopez - Redes sociales

Jennifer Lopez, protagonista también en la ceremonia

Más allá de su impecable aparición previa, Jennifer Lopez tendrá un rol destacado en la ceremonia de este domingo 11 de enero, ya que será una de las presentadoras de los Golden Globes 2026. Su participación en el escenario refuerza su presencia como figura clave de la noche, tanto por su trayectoria artística como por su impacto cultural y mediático.

La ceremonia principal comenzará a las 8:00 p.m. hora del este de Estados Unidos, lo que equivale a las 7:00 p.m. en Guatemala.

Los Golden Globes podrán verse a través de TNT y HBO Max.

Mira también:

@emisorasunidas897

Disney presentó el elenco para la nueva versión de Enredados. . . #Disney #Enredados #LiveActionDisney #Elenco

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Pasajero de autobús permanece delicado tras accidentet
Nacionales

Pasajero de autobús permanece delicado tras accidente

06:33 PM, Ene 11
¡Guatemala en los Golden Globes! Así lució Oscar Isaac en los Golden Globest
Farándula

¡Guatemala en los Golden Globes! Así lució Oscar Isaac en los Golden Globes

06:26 PM, Ene 11
Trump opina que le parece bien que Marco Rubio sea el próximo presidente de Cubat
Internacionales

Trump opina que le "parece bien" que Marco Rubio sea el próximo presidente de Cuba

03:14 PM, Ene 11
NFL: San Francisco 49ers elimina al campeón t
Deportes

NFL: San Francisco 49ers elimina al campeón

07:08 PM, Ene 11

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos