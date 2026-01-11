Jennifer Lopez Brilla en Transparencias: Golden Globes

La temporada de premios apenas comienza y Jennifer Lopez ya ha dejado claro que vuelve a ser una de sus grandes protagonistas. A pocas horas de la ceremonia de los Golden Globes 2026, la artista acaparó todas las miradas en Los Ángeles con un impactante look de transparencias y pedrería que reafirma su estatus como ícono absoluto del glamour internacional.
A sus 56 años, la cantante y actriz volvió a demostrar que su presencia en la alfombra roja no pasa inadvertida y que cada aparición suya marca tendencia.
Su aparición tuvo lugar en la exclusiva fiesta organizada por Vanity Fair y Amazon MGM Studios sobre Sunset Boulevard, uno de los eventos más esperados previos a los Golden Globes y punto de encuentro de figuras clave del cine, la música y la moda.
En este contexto, Jennifer Lopez se robó el protagonismo con un estilismo que funcionó como una clara declaración de intenciones para la temporada de premios que arranca oficialmente este domingo 11 de enero, cuando se celebre la 83ª edición de los Golden Globes en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.
Un diseño de alta costura que no pasó desapercibido
Para la ocasión, la intérprete apostó por un diseño del reconocido diseñador Zuhair Murad. El vestido, en un intenso tono bermellón, estaba completamente cubierto de pedrería y construido a partir de un body con escote corazón que realzaba su silueta.
En algunos momentos de la velada, la artista elevó aún más su propuesta al sumar un abrigo corto de pelo en el mismo tono del vestido, aportando un aire de Old Hollywood que reforzó el carácter teatral y glamuroso del conjunto.
La famosa recibió millones de elogios por su escultural figura, sensualidad y carisma, pues a su edad muchos la comparan con una joven de 20 años.
Jennifer Lopez, protagonista también en la ceremonia
Más allá de su impecable aparición previa, Jennifer Lopez tendrá un rol destacado en la ceremonia de este domingo 11 de enero, ya que será una de las presentadoras de los Golden Globes 2026. Su participación en el escenario refuerza su presencia como figura clave de la noche, tanto por su trayectoria artística como por su impacto cultural y mediático.
La ceremonia principal comenzará a las 8:00 p.m. hora del este de Estados Unidos, lo que equivale a las 7:00 p.m. en Guatemala.
Los Golden Globes podrán verse a través de TNT y HBO Max.
