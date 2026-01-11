Li Jun Li deslumbra en los Golden Globes con atrevido vestido

Tras los Premios Critics Choice de la semana pasada , la temporada de premios continúa con los Golden Globes esta noche.
La segunda gran alfombra roja del año trae a las estrellas más importantes de la industria, desde Laufey y Lisa de Blackpink, entre muchas más.
Esta premiación no sólo marca la pauta sobre los posibles ganadores a la estatuilla de oro de los Premios Oscar, si no que año con año se han convertido en un desfile único de celebridades donde los diseñadores más exclusivos se convierten en protagonistas gracias a sus exquisitas creaciones.
Desde piezas de archivo hasta los diseños más audaces y el clásico Old Hollywood glamour, esta noche se ha convertido en un verdadero desfile de alta costura.
Una de las famosas que ha dejado a todos con la boca abierta con su candente atuendo es la actriz Li Jun Li, estrella de la nominada película "Sinners".
Entre las favoritas
A poco más de un mes de que la Academia revele oficialmente a sus nominados, la carrera rumbo al Oscar 2026 se ha vuelto particularmente volátil.
Las predicciones más recientes de Variety Awards Circuit apuntan a un escenario inédito: ‘Sinners’, la exitosa película dirigida por Ryan Coogler, se perfila para obtener una cifra de nominaciones que superaría el récord histórico que actualmente comparten ‘All About Eve’, ‘Titanic’ y ‘La La Land’, con 14 menciones cada una.
Sinners sigue a los gemelos Stack y Smoke (ambos interpretados por Michael B. Jordan) que regresan a su Mississippi natal durante la Gran Depresión. Su plan es abrir un club nocturno y procurar hacerse ricos. Se proponen crear un espacio donde la música blues pueda florecer, pero sus ambiciones los llevan a un encuentro fatídico con Remmick.
Él es un vampiro irlandés ancestral que ha desarrollado una fascinación obsesiva por la música afroamericana. Ahora, en particular, por el talento musical de Sammie, el hermano más talentoso de los gemelos.
La película mezcla elementos de terror gótico con música blues auténtica, creando una atmósfera donde lo sobrenatural y lo histórico se entrelazan. El club nocturno, que inicialmente parece representar esperanza y autodeterminación para la comunidad negra, revela capas más oscuras de control y explotación. La presencia del Ku Klux Klan como propietarios secretos del establecimiento añade otra dimensión de horror a la narrativa. Son niveles que se van sobreponiendo, porque el vampirismo aparece como metáfora de múltiples formas de extracción y dominación.