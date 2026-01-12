Alejandro Fernández: Operación de emergencia

La salud de Alejandro Fernández encendió las alarmas este fin de semana luego de que el propio cantante confirmara que fue hospitalizado y sometido a una cirugía de emergencia.
La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente porque el artista se había mostrado activo y de buen ánimo apenas unos días antes.
¿Qué le pasó a Alejandro Fernández?
Fue el mismo intérprete quien decidió aclarar los rumores a través de sus redes sociales. En un breve pero tranquilizador mensaje publicado en Instagram, Alejandro Fernández reveló que fue operado de apendicitis, una condición médica que suele requerir intervención quirúrgica inmediata para evitar complicaciones.
"Hola mi gente, les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos", escribió el cantante, acompañando el mensaje con una imagen desde el hospital.
Aunque no especificó en qué ciudad se llevó a cabo el procedimiento, el mensaje bastó para tranquilizar a sus seguidores, quienes inundaron la publicación con mensajes de apoyo y pronta recuperación.
¿Cómo se encuentra su estado de salud este lunes 12 de enero?
De acuerdo con fuentes cercanas al entorno del artista y con lo que él mismo ha comunicado, la cirugía fue exitosa y su evolución ha sido favorable. Alejandro Fernández ya se encuentra en proceso de recuperación y bajo observación médica, siguiendo los protocolos habituales tras una operación de este tipo.
Hasta el momento no se ha informado sobre complicaciones ni sobre la necesidad de una hospitalización prolongada. Todo apunta a que el cantante podría retomar gradualmente sus actividades una vez que reciba el alta médica y complete el reposo indicado por los especialistas.
Una hospitalización que tomó por sorpresa
La noticia resultó inesperada debido a que apenas tres días antes de su ingreso al hospital, Alejandro Fernández compartió una publicación en la que se le veía conduciendo por carretera, sonriente y con un mensaje optimista para iniciar el 2026. En ese momento, nada hacía pensar que enfrentaría un problema de salud tan repentino.
Esta situación se da además en un contexto mediático sensible para el cantante, luego de que a finales de 2025 circulara un video de un concierto en Querétaro en el que algunos usuarios aseguraron que el artista se encontraba en estado inconveniente. Días después, su hijo Alex Fernández aclaró que su padre padece reflujo, y que los gestos captados en el video habrían sido consecuencia de ese malestar y no de otra situación.
¿Quién es Alejandro Fernández?
Alejandro Fernández, conocido como ‘El Potrillo’, es uno de los máximos exponentes de la música mexicana. Hijo del legendario Vicente Fernández, ha construido una sólida carrera que abarca más de tres décadas, combinando el mariachi tradicional con el pop latino y conquistando escenarios internacionales.
Con múltiples premios, discos de platino y giras mundiales, Alejandro Fernández se ha consolidado como una figura clave de la música en español, manteniendo una base de seguidores fiel que hoy se mantiene atenta a su recuperación.
Por ahora, el cantante permanece enfocado en su salud y descanso, mientras sus fans esperan noticias positivas y confían en verlo pronto de regreso en los escenarios.
