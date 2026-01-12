 Mejores Momentos de los Golden Globes 2026: Lo Más Destacado
Farándula

Estos fueron los mejores momentos de los Golden Globes 2026

Los galardones de 2026 destacaron triunfos del K-pop, discursos emotivos y sorpresas, marcando el inicio de la temporada de premios de Hollywood.

Compartir:
Golden Globes, Instagram
Golden Globes / FOTO: Instagram

La gala de los Golden Globes 2026 recuperó el fulgor del Beverly Hilton Hotel, reuniendo a las figuras más destacadas del cine y la televisión internacional en una edición cargada de sorpresas, humor punzante y momentos emotivos. 

La ceremonia, que marca el inicio de la temporada de premios, no solo reconoció el talento de artistas consolidados, sino también la diversidad de estilos y producciones que han marcado el año.

Golden Globes 2026: estos son los ganadores de la gran noche del cine y la televisión

¡La temporada de premios ya comenzó! Los Golden Globes 2026 ya tienen ganadores y la alfombra roja dejó momentos inolvidables.

Una de las escenas que encendió las redes sociales fue protagonizada por Nikki Glaser, quien condujo el evento con su característico humor mordaz. 

Durante la presentación, la comediante lanzó una broma directa hacia Leonardo DiCaprio sobre el rumor recurrente respecto a su preferencia por parejas menores de 25 años. 

El público respondió entre risas y miradas de sorpresa, y ese instante rápidamente se convirtió en uno de los clips más comentados de la noche.

Premios con carga emocional

La emoción se apoderó del escenario cuando Teyana Taylor recibió el primer reconocimiento de la noche como Mejor Actriz de Reparto por su rol en "One Battle After Another".

Al recoger la estatuilla, Taylor admitió no haber preparado discurso por dudar de su triunfo. Agradeció al elenco y dedicó palabras inspiradoras a quienes se sienten identificados con la historia de la película.

En redes sociales, el discurso de Taylor tuvo fuerte eco, especialmente el mensaje dirigido a quienes sienten que su luz no necesita permiso para brillar:

Cine independiente bajo los reflectores

El reconocimiento al cine independiente quedó patente cuando Stellan Skarsgård fue premiado como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en "Sentimental Value". El veterano actor, de 74 años, destacó la importancia de visibilizar proyectos de bajo presupuesto en premiaciones internacionales.

"Este premio es para todo el equipo que creyó en este proyecto", afirmó con emoción.

Un momento a medida en la ficción y la realidad

El actor y productor Seth Rogen vivió un curioso instante que fusionó la realidad con la ficción al recibir el galardón por su papel en la serie "The Studio". Rogen recordó que, en un episodio de su programa, su personaje sueña con ganar un Golden Globe y agradeció entre bromas por haber hecho esa fantasía realidad:

"Pensé que la única manera de conseguir (un Golden Globes) era crear todo un programa en el que pudiera darme uno falso".

El K-pop arrasó

La industria del K-pop marcó un hito al imponerse en la categoría de Mejor Canción Original. El tema "Golden", incluido en la banda sonora de la película animada "KPop Demon Hunters", se llevó el trofeo, superando a competidoras de renombre como Miley Cyrus.

Además, el filme obtuvo otra distinción al ser coronado como Mejor Película Animada, relegando títulos como "Zootopia 2".

Ejae, compositora de las canciones de la película, ofreció uno de los discursos más conmovedores de la velada, al recordar sus inicios marcados por el rechazo y recalcar que nunca es tarde para alcanzar los sueños: "Nunca es tarde para brillar como naciste para serlo".

Reconocimiento internacional

En la sección de Mejor Película de Habla No Inglesa, "The Secret Agent", producción brasileña, se llevó el prestigioso galardón. El director, Kleber Mendonça Filho, agradeció el apoyo tanto en su país como en Estados Unidos y dedicó el premio a los jóvenes cineastas.

Esta vez, a diferencia de otros certámenes, el director pudo compartir sus palabras desde el escenario, celebrando la acogida que ha tenido su obra a ambos lados del continente.

En Portada

Actividades de inicio de clases en Santiago Atitlán canceladas debido al sarampiónt
Nacionales

Actividades de inicio de clases en Santiago Atitlán canceladas debido al sarampión

08:20 AM, Ene 12
Simeone se disculpa públicamente por el episodio con Viníciust
Deportes

Simeone se disculpa públicamente por el episodio con Vinícius

07:10 AM, Ene 12
Periodista José Rubén Zamora requirió asistencia médica en diciembret
Nacionales

Periodista José Rubén Zamora requirió asistencia médica en diciembre

07:30 AM, Ene 12
Filtran imágenes del piloto y la avioneta previo al accidente donde murió Yeison Jiménezt
Farándula

Filtran imágenes del piloto y la avioneta previo al accidente donde murió Yeison Jiménez

06:30 AM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoLiga NacionalFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos