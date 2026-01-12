Mejores Momentos de los Golden Globes 2026: Lo Más Destacado

La gala de los Golden Globes 2026 recuperó el fulgor del Beverly Hilton Hotel, reuniendo a las figuras más destacadas del cine y la televisión internacional en una edición cargada de sorpresas, humor punzante y momentos emotivos.
La ceremonia, que marca el inicio de la temporada de premios, no solo reconoció el talento de artistas consolidados, sino también la diversidad de estilos y producciones que han marcado el año.
Una de las escenas que encendió las redes sociales fue protagonizada por Nikki Glaser, quien condujo el evento con su característico humor mordaz.
Durante la presentación, la comediante lanzó una broma directa hacia Leonardo DiCaprio sobre el rumor recurrente respecto a su preferencia por parejas menores de 25 años.
El público respondió entre risas y miradas de sorpresa, y ese instante rápidamente se convirtió en uno de los clips más comentados de la noche.
Premios con carga emocional
La emoción se apoderó del escenario cuando Teyana Taylor recibió el primer reconocimiento de la noche como Mejor Actriz de Reparto por su rol en "One Battle After Another".
Al recoger la estatuilla, Taylor admitió no haber preparado discurso por dudar de su triunfo. Agradeció al elenco y dedicó palabras inspiradoras a quienes se sienten identificados con la historia de la película.
En redes sociales, el discurso de Taylor tuvo fuerte eco, especialmente el mensaje dirigido a quienes sienten que su luz no necesita permiso para brillar:
Cine independiente bajo los reflectores
El reconocimiento al cine independiente quedó patente cuando Stellan Skarsgård fue premiado como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en "Sentimental Value". El veterano actor, de 74 años, destacó la importancia de visibilizar proyectos de bajo presupuesto en premiaciones internacionales.
"Este premio es para todo el equipo que creyó en este proyecto", afirmó con emoción.
Un momento a medida en la ficción y la realidad
El actor y productor Seth Rogen vivió un curioso instante que fusionó la realidad con la ficción al recibir el galardón por su papel en la serie "The Studio". Rogen recordó que, en un episodio de su programa, su personaje sueña con ganar un Golden Globe y agradeció entre bromas por haber hecho esa fantasía realidad:
"Pensé que la única manera de conseguir (un Golden Globes) era crear todo un programa en el que pudiera darme uno falso".
El K-pop arrasó
La industria del K-pop marcó un hito al imponerse en la categoría de Mejor Canción Original. El tema "Golden", incluido en la banda sonora de la película animada "KPop Demon Hunters", se llevó el trofeo, superando a competidoras de renombre como Miley Cyrus.
Además, el filme obtuvo otra distinción al ser coronado como Mejor Película Animada, relegando títulos como "Zootopia 2".
Ejae, compositora de las canciones de la película, ofreció uno de los discursos más conmovedores de la velada, al recordar sus inicios marcados por el rechazo y recalcar que nunca es tarde para alcanzar los sueños: "Nunca es tarde para brillar como naciste para serlo".
Reconocimiento internacional
En la sección de Mejor Película de Habla No Inglesa, "The Secret Agent", producción brasileña, se llevó el prestigioso galardón. El director, Kleber Mendonça Filho, agradeció el apoyo tanto en su país como en Estados Unidos y dedicó el premio a los jóvenes cineastas.
Esta vez, a diferencia de otros certámenes, el director pudo compartir sus palabras desde el escenario, celebrando la acogida que ha tenido su obra a ambos lados del continente.