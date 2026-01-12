 Controversia por imágenes del levantamiento de cuerpos de Yeison Jiménez
Farándula

Imágenes filtradas del levantamiento de cuerpos en el accidente de Yeison Jiménez generan controversia

Un trágico accidente aéreo cobró la vida del cantante colombiano Yeison Jiménez, dejando consternación en sus seguidores y en la industria musical.

Yeison Jiménez, Instagram
Yeison Jiménez / FOTO: Instagram

La muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo estremeció no solo la industria de la música colombiana, sino que dejó a sus seguidores en estado de shock por la inesperada noticia.

El siniestro ocurrió la tarde del sábado 10 de enero en el municipio de Paipa, sector Romita, cuando se presentó la caída de una avioneta, en la que viajaba el cantante de música popular, tres de sus músicos, el piloto de la aeronave y el copiloto.

La llegada de la esposa de Yeison Jiménez al sitio del accidente añadió una escena de profundo dolor a la jornada. Los equipos de emergencia y autoridades locales acompañaron a la familia mientras se iniciaban las investigaciones sobre las causas del accidente.

Entre las víctimas identificadas se encuentran Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente del artista), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora, además del piloto, capitán Hernando Torres, y el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, quien tenía 34 años.

De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave con matrícula N325FA transportaba a estas seis personas cuando se precipitó en tierra cerca del aeródromo Juan José Rondón, en el tramo entre Paipa y Duitama, Boyacá.

Los cuerpos

Por el estado en el que quedaron los cadáveres de los seis ocupantes de la avioneta, las labores denominadas actos urgentes, que son el levantamiento de los cuerpos, se tuvieron que extender entre las 6:00 de la tarde de ayer sábado y la 1:00 de la madrugada del domingo

Los hombres de trajes enterizos de color blanco, con mascarillas, guantes y botas, que arribaron en carros de la Fiscalía hasta la vereda Romita de Paipa, donde cayó la aeronave a las 4:12 de la tarde, tres minutos después de despegar del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, tuvieron que ayudarse de voluntarios de Bomberos de Paipa y Duitama para poder adelantar labores de extricación, es decir romper latas, hierro y fibras retorcidas para liberar partes de los cuerpos de Yeison Jiménez, cuatro de los integrantes de su equipo y el piloto.  

Los cerca de 30 obreros que trabajaban en un cultivo de cebolla cabezona en la finca Marengo, donde cayó la aeronave, no saben qué fue lo más fuerte en las escenas y momentos que vivieron este sábado: si la caída de la aeronave, su estallido, lo que quedó tras el accidente o el levantamiento de los restos de los ocupantes de la avioneta que terminó calcinada.

"Todo quedó hecho pedazos o calcinado. Los agentes de la Fiscalía, apoyados por bomberos y demás organismos de emergencia, recogieron finalmente los cuerpos en seis bolsas blancas que luego ubicaron en dos carros, uno de esa institución y otro de criminalística de la Policía para salir del sector cerca de la 1:00 de la madrugada de este domingo", dijo uno de ellos.

