Harry Styles Revoluciona Redes con Anuncio de Nuevo Álbum

El regreso de Harry Styles a la música causó furor inmediato en todo el mundo con el anuncio de su nuevo álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", previsto para el 6 de marzo de 2026.
El lanzamiento movilizó a más de un millón de seguidores que se registraron en su sitio web en apenas unas horas, motivados por campañas meticulosamente diseñadas y mensajes misteriosos desplegados simultáneamente en ciudades estratégicas.
El nuevo disco contará con la producción de Kid Harpoon, colaborador de confianza del artista desde que inició su camino como solista, e incluirá doce canciones.
La estrategia de promoción, enigmática y viral, incluyó mensajes a sus fans desde diciembre, invitándolos a suscribirse en plataformas como "webelongtogether.co" para recibir contenido exclusivo y pistas sobre la nueva era musical de Harry Styles.
Impacto global
Las calles ya reflejan la fiebre Harry Styles: vallas publicitarias con frases como "See you very soon" en Nueva York, "Here we go again" en Mánchester y mensajes en portugués en São Paulo reunieron multitudes en busca de novedades e imágenes para compartir.
La tienda online del cantante colapsó poco después del anuncio debido a la demanda por ediciones especiales del álbum y artículos exclusivos, como una cámara analógica de edición limitada.
A nivel discográfico, el artista viene de un precedente arrollador: "Harry’s House", el álbum anterior de Styles, superó los 4 millones de copias vendidas en el mundo y ganó premios principales en los Grammy y los Brit Awards, mientras que su sencillo más exitoso, "As It Was", registró 4.200 millones de reproducciones en Spotify.
Este será el primer álbum que Harry Styles publica tras la muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne, ocurrida en octubre de 2024. Styles dedicó unas palabras sentidas, resaltando que "la mayor alegría de Liam era hacer feliz a los demás, y fue un honor compartir ese viaje con él".