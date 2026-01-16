Julio Iglesias: Su Método Para Reclutar Empleadas Domésticas

Una investigación periodística destapó cómo Julio Iglesias reclutaba a las empleadas domésticas de sus mansiones, en un contexto marcado por testimonios de presunto abuso, control y selección basada en la apariencia física.
El nombre de Julio Iglesias vuelve a ocupar titulares internacionales tras la publicación de una investigación conjunta realizada por eldiario.es y Univisión, la cual ha revelado nuevos detalles sobre el método que presuntamente utilizaba el cantante español para reclutar a empleadas domésticas en sus residencias de República Dominicana y las Bahamas.
Estas revelaciones surgen en el marco de las denuncias públicas realizadas por dos exempleadas, quienes aseguran haber sido víctimas de agresiones sexuales y de un entorno laboral marcado por el miedo y el control.
De acuerdo con la investigación, los hechos denunciados se habrían producido en 2021 y actualmente forman parte de un proceso de escrutinio mediático y legal que ha puesto bajo la lupa las prácticas laborales del artista, así como la estructura que rodeaba la gestión de su vida privada.
Anuncios informales y reclutamiento por redes sociales
Según la documentación presentada por los medios, Julio Iglesias habría recurrido a anuncios publicados en cuentas de Instagram de carácter genérico, con nombres como "trabajo RD" o "empleo RD", para ofrecer puestos de cocina y limpieza en su mansión ubicada en Punta Cana.
Estos anuncios, de apariencia informal y alejados de canales laborales tradicionales, incluían un breve listado de requisitos, condiciones de trabajo y un salario mensual.
"Villa en Punta Cana busca empleada doméstica", era una de las frases que encabezaba los mensajes, en los que se especificaba un rango de edad de entre 25 y 35 años, modalidad de trabajo con dormida y un sueldo aproximado de 25 mil pesos dominicanos mensuales. En algunos textos también se indicaba que ya se habían contratado a otras mujeres, pero que aún se necesitaba más personal.
Los anuncios incluían un número telefónico y un correo electrónico de contacto que, según la investigación, corresponderían a la encargada de la casa del cantante en República Dominicana. Las fuentes periodísticas confirmaron que las extrabajadoras se comunicaban habitualmente con esa persona, aunque no obtuvieron respuesta al intentar contactarla para obtener su versión.
La exigencia de fotografías como requisito previo
Uno de los aspectos que más llamó la atención en los testimonios fue la solicitud de fotografías de cuerpo completo como parte del proceso de selección. Varias exempleadas relataron que, tras enviar su currículum o manifestar interés en el trabajo, se les pidió enviar imágenes personales antes de ser contratadas.
"Le envié mi currículum y me pidieron una foto completa. Al día siguiente me dijeron que calificaba y que debía presentarme a trabajar", relató una de las extrabajadoras, quien aseguró no contar con experiencia previa significativa en labores domésticas.
Con el paso del tiempo, afirmó haber comprendido el motivo de esta exigencia. Según su testimonio, las fotografías eran mostradas a Julio Iglesias, quien presuntamente decidía qué mujeres eran contratadas. "Me di cuenta de que ese era el proceso porque lo hicieron con todas las chicas", declaró.
Un perfil marcado por la vulnerabilidad
Las declaraciones coinciden en describir un patrón de selección enfocado más en la apariencia física que en la experiencia o formación profesional. Una fisioterapeuta que también trabajó en el entorno del cantante aseguró que el currículum y la educación no eran determinantes en las contrataciones.
"O simplemente miraba una foto y decía ‘esta me gusta’", afirmó en su testimonio. Otra joven, de apenas 22 años en ese momento, relató que fue contratada pese a no cumplir con el rango de edad especificado en la oferta. Al contactarse vía WhatsApp, recibió una lista de preguntas sobre su edad, lugar de nacimiento, si tenía hijos y su experiencia laboral, además de la solicitud de varias fotografías "formales".
La joven explicó que aceptó el trabajo por necesidad económica. "Vengo de una familia muy pobre y necesitaba salir adelante", expresó, reconociendo que se sentía insegura y temerosa al trasladarse a un lugar desconocido para trabajar con una figura pública de tal magnitud.
De acuerdo con los testimonios recogidos, las mujeres contratadas compartían un perfil de vulnerabilidad económica, bajo nivel educativo y, en muchos casos, origen afrodescendiente. Algunas declararon que se les preguntaba incluso por su ascendencia, si eran dominicanas, de origen europeo o haitiano, lo que refuerza las acusaciones de un sistema de selección discriminatorio.
El contexto del caso Julio Iglesias
Las revelaciones sobre el método de reclutamiento se suman a las acusaciones de presuntas agresiones sexuales denunciadas por dos extrabajadoras, quienes describen haber trabajado en un ambiente de acoso, control y terror.
Julio Iglesias no ha sido condenado por estos hechos y, hasta el momento, su entorno ha señalado que se trata de acusaciones que deberán resolverse en las instancias correspondientes.
Mientras tanto, el caso ha provocado un fuerte impacto mediático y social. El famoso ya se ha manifestado y está trabajando junto a su grupo de abogados.
Mira también:
@emisorasunidas897
Se cumplen dos años de gestión del presidente Bernardo Arévalo. . . #Arevalo #SegundaCosecha #SegundoInforme #Gobiernogt♬ sonido original - Emisoras Unidas