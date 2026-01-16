Julio Iglesias Responde a Denuncias de Abuso a Exempleadas

Julio Iglesias respondió públicamente a las graves acusaciones de abuso sexual y acoso laboral realizadas por dos antiguas trabajadoras de sus propiedades en República Dominicana y Bahamas.
A través de un comunicado publicado en su perfil de Instagram, donde supera los 600 mil seguidores, el cantante negó tajantemente los señalamientos y afirmó que aún tiene energías para defender su dignidad y contar su versión de los hechos.
"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza.
Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas" , señaló.
Las acusaciones salieron a la luz tras una investigación realizada conjuntamente por eldiario.es y Univisión.
Ambas plataformas reportaron que dos exempleadas domésticas —una empleada del hogar y una fisioterapeuta— relataron presuntas conductas de acoso, tocamientos no consentidos y presiones para mantener relaciones sexuales bajo amenaza laboral.
Procedimiento legal en curso
En las últimas horas, la Fiscalía española habría comenzado a analizar lo ocurrido como parte de un posible caso de "trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre", además de investigar presuntos delitos contra la libertad e indemnidad sexual, entre ellos acoso y agresión sexual.
La revista ¡Hola! reportó el miércoles que había conversado telefónicamente con Julio Iglesias, quien les dijo que la verdad saldría a relucir y que todo sería aclarado, pero no dio citas textuales de la conversación.
Julio Iglesias y su equipo legal preparan su defensa y él quiere aclarar el tema para que no queden dudas sobre lo sucedido, indicó la publicación, que dice haber obtenido la entrevista exclusiva gracias a su amistad de años con él.
Para su defensa contrató a José Antonio Choclán, socio fundador de Choclán Abogados, un despacho especializado en derecho penal en el que trabajan otros ocho letrados y que es habitual en los grandes procedimientos de corrupción y criminalidad económica, dice El País e Infobae.
Entre los clientes más conocidos de Choclán está el futbolista Cristiano Ronaldo, al que defendió en un procedimiento por fraude fiscal que terminó con un acuerdo con la Fiscalía.
El jugador aceptó una condena que no implicaba el ingreso en prisión y el pago de una multa de 18,8 millones de euros. El despacho también ha representado a Corinna Larsen durante la investigación del caso Villarejo, que afectó al rey emérito Juan Carlos I.