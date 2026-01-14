Julio Iglesias acusado de abusar de Susana Giménez en vivo

Tras la reciente salida a la luz de varias denuncias públicas contra Julio Iglesias por presunto abuso sexual y maltrato hacia exempleadas, su nombre ha esta en el ojo del huracán.
Ahora resurgió en redes sociales un video del cantante español con la conductora argentina Susana Giménez, recordando un momento incómodo durante una entrevista en 2005.
Con la difusión de estas denuncias, usuarios en redes sociales recuperaron registros de comportamientos de Julio Iglesias en televisión, en especial aquel momento en el que, en vivo, besó y abrazó reiteradamente a Susana Giménez pese a su clara incomodidad.
Uno de los videos más replicados corresponde a una entrevista en 2005 en el programa de Susana, emitido por Telefé, donde Iglesias cruzó los límites del consentimiento en pantalla.
La conductora lo presentó con entusiasmo y el español apareció en escena bailando al ritmo de su propia música. Tras un saludo tradicional con besos en la mejilla, Susana comentó: "Amor mío, precioso", a lo que Iglesias respondió: "Te iba a dar un beso."
Giménez, anticipando lo que sucedería, le dijo: "Si siempre me da besos" y, sin mediar mucho más, Iglesias la sujetó por la cabeza y la besó en los labios. Las cámaras registraron la incomodidad de la conductora mientras intentó soltarse, pero continuó con su simpatía característica diciendo: "Sabía, sabía que esto iba a pasar."
Incómodo intercambio en vivo
Al pasar al sillón para iniciar la entrevista, Iglesias siguió con sus insinuaciones. Cuando Susana explicó por qué no utilizó brillo labial, él la interrumpió: "Qué guapa estás", y ella remarcó que prefería no usarlo para evitar dejarle marcas.
Julio Iglesias insistió nuevamente en besarla pese a la negativa de la conductora, quien le recordó que él era un hombre casado. La charla tomó un tono más incómodo mientras él replicó: "Vos también", aunque Giménez aclaró que era "libre".
En medio de ese cruce, Iglesias la tomó de nuevo de la cabeza e insistió con besarla, exigiendo: "Dame un beso Susanita...". La conductora, algo cansada, replicó con humor: "Ya te di 42 besos... por fav...", antes de acceder y concluir el intercambio con un nuevo beso.
Luego, visiblemente incómoda, se acomodó el cabello, ajustó su vestido blanco y bromeó: "Me mudo...", buscando disminuir el ambiente tanto para ella como para los espectadores.
En 2022, Verónica Castro le contó a la conductora Pati Chapoy de dos momentos incómodos que vivió con el compositor español: uno durante una entrega de premios, cuando Iglesias la tocó por detrás sobre un escenario y en presencia de más artistas, y el otro en una entrevista que ella le hizo para la televisión en México, en la que el cantante la besó en la boca sin su consentimiento.