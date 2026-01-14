 Julio Iglesias acusado de abusar de Susana Giménez en vivo
Farándula

Revelan video de Julio Iglesias presuntamente abusando de la presentadora Susana Giménez en vivo

En medio de la fuerte tormenta judicial que atraviesa el intérprete español, vinculada a una denuncia por agresión sexual, ha salido a la luz una entrevista donde en varias ocasiones intenta besar a la fuerza a la conductora.

Compartir:
Julio Iglesias, Instagram
Julio Iglesias / FOTO: Instagram

Tras la reciente salida a la luz de varias denuncias públicas contra Julio Iglesias por presunto abuso sexual y maltrato hacia exempleadas, su nombre ha esta en el ojo del huracán.

Ahora resurgió en redes sociales un video del cantante español con la conductora argentina Susana Giménez, recordando un momento incómodo durante una entrevista en 2005.

Con la difusión de estas denuncias, usuarios en redes sociales recuperaron registros de comportamientos de Julio Iglesias en televisión, en especial aquel momento en el que, en vivo, besó y abrazó reiteradamente a Susana Giménez pese a su clara incomodidad.

Uno de los videos más replicados corresponde a una entrevista en 2005 en el programa de Susana, emitido por Telefé, donde Iglesias cruzó los límites del consentimiento en pantalla.

La conductora lo presentó con entusiasmo y el español apareció en escena bailando al ritmo de su propia música. Tras un saludo tradicional con besos en la mejilla, Susana comentó: "Amor mío, precioso", a lo que Iglesias respondió: "Te iba a dar un beso."

Giménez, anticipando lo que sucedería, le dijo: "Si siempre me da besos" y, sin mediar mucho más, Iglesias la sujetó por la cabeza y la besó en los labios. Las cámaras registraron la incomodidad de la conductora mientras intentó soltarse, pero continuó con su simpatía característica diciendo: "Sabía, sabía que esto iba a pasar."

Foto embed
Julio Iglesias Susana Giménez - Instagram

Incómodo intercambio en vivo

Al pasar al sillón para iniciar la entrevista, Iglesias siguió con sus insinuaciones. Cuando Susana explicó por qué no utilizó brillo labial, él la interrumpió: "Qué guapa estás", y ella remarcó que prefería no usarlo para evitar dejarle marcas.

Julio Iglesias insistió nuevamente en besarla pese a la negativa de la conductora, quien le recordó que él era un hombre casado. La charla tomó un tono más incómodo mientras él replicó: "Vos también", aunque Giménez aclaró que era "libre".

En medio de ese cruce, Iglesias la tomó de nuevo de la cabeza e insistió con besarla, exigiendo: "Dame un beso Susanita...". La conductora, algo cansada, replicó con humor: "Ya te di 42 besos... por fav...", antes de acceder y concluir el intercambio con un nuevo beso.

¿El Epstein de España? Filtran imágenes de las presuntas víctimas de Julio Iglesias

El cantante español enfrenta una demanda por, presuntamente, haber agredido sexualmente a sus exempleadas.

Luego, visiblemente incómoda, se acomodó el cabello, ajustó su vestido blanco y bromeó: "Me mudo...", buscando disminuir el ambiente tanto para ella como para los espectadores.

En 2022, Verónica Castro le contó a la conductora Pati Chapoy de dos momentos incómodos que vivió con el compositor español: uno durante una entrega de premios, cuando Iglesias la tocó por detrás sobre un escenario y en presencia de más artistas, y el otro en una entrevista que ella le hizo para la televisión en México, en la que el cantante la besó en la boca sin su consentimiento.

En Portada

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemalat
Nacionales

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemala

10:50 AM, Ene 14
Arévalo al presentar segundo informe: A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detenert
Nacionales

Arévalo al presentar segundo informe: "A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detener"

12:09 PM, Ene 14
Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congresot
Nacionales

Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congreso

11:42 AM, Ene 14
Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemalat
Deportes

Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemala

10:12 AM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos