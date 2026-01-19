Fallece el famoso diseñador Valentino a los 93 años

La moda italiana enfrenta una de sus jornadas más tristes tras confirmarse la muerte de Valentino Garavani, el legendario diseñador, quien falleció a los 93 años en su residencia de Roma.
La Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti confirmó que el creador murió serenamente, rodeado de sus seres queridos.
"El gigante de la moda falleció serenamente en su residencia de Roma, rodeado del afecto de sus seres queridos", señaló la fundación en un comunicado.
Valentino Garavani dejó de existir, pero su legado permanece grabado a fuego en la historia de la moda. Su cuerpo será velado en la conocida PM23, ubicada en la Piazza Mignanelli 23 de la capital italiana, los días miércoles y jueves en un horario de 11:00 a 18:00 horas.
Familiares, amigos y figuras del sector tendrán la oportunidad de despedirse antes del funeral, programado para el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, también en Roma, a las 11:00.
Valentino Garavani marcó tendencia durante décadas, transformando no solo la pasarela sino también la cultura pop y el jet set internacional gracias a sus vínculos con celebridades del cine y la música.
Si bien se retiró oficialmente del diseño en 2008 para ceder el control de su casa a Alessandro Michele, su visión moderna definió la identidad contemporánea de la moda italiana.
El diseñador saltó al estrellato tras su desfile memorable en Pitti Immagine de 1962. Ese mismo año, críticos y cronistas señalaron que "Roma y toda Italia quedaron definitivamente en el mapa internacional de la moda", marcando un antes y un después en la industria.
El origen del auge italiano en la alta costura
Desde sus inicios, la moda italiana contó con nombres históricos como Emilio Schubert, Vincenzo Ferdinandi, Jole Veneziani y las hermanas Fontana. También destacaron las casas Giovannelli-Sciarra y la de Simonetta Colonna. Sin embargo, la irrupción de Valentino cambió todo: logró borrar la frontera entre la moda francesa y la italiana, impulsando la proyección internacional de la alta costura del país.
Ese salto permitió la llegada de nuevas figuras y estilos, consolidando el prestigio global de la moda local. En las décadas siguientes, la industria vivió la expansión del prêt-à-porter y la irrupción de talentos como Gianni Versace y Giorgio Armani, cada uno abriendo nuevos capítulos en la historia del diseño italiano.
La influencia de Valentino sigue vigente. Aunque ya no estaba al frente de su firma, el sello creativo que imprimió en cada prenda continúa inspirando a nuevas generaciones de diseñadores y amantes de la moda.
Con la partida de Valentino Garavani, Italia pierde a uno de los grandes arquitectos de su nueva imagen internacional, pero su obra, su estilo y su manera de entender la alta costura subsisten a través de quienes hoy siguen apostando por la innovación y la elegancia en el mundo de la moda.