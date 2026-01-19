 Tekashi 6ix9ine: Reportan ataque y 30 apuñaladas
Farándula

Reportan presunto ataque a Tekashi 6ix9ine: Revelan que fue apuñalado 30 veces

El rapero, condenado a tres meses por violar su libertad condicional, enfrenta rumores de un apuñalamiento en prisión que aún no han sido confirmados.

Compartir:
tekashi-6ix9ine-1.jpg_1834093470-1.jpg,
tekashi-6ix9ine-1.jpg_1834093470-1.jpg / FOTO:

Tekashi 6ix9ine volvió al centro de la conversación pública tras circular en redes sociales el rumor de que habría sido apuñalado en prisión más de 30 veces durante el fin de semana.

La noticia se esparció rápidamente, generando preocupación entre sus seguidores y un intenso debate en plataformas digitales.

El rapero de 29 años, cuyo nombre real es Daniel Hernández, permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn cumpliendo una condena de tres meses, después de entregarse a las autoridades por violar las condiciones de su libertad condicional.

Fuentes señalaron que podría ser transferido a una celda de alta seguridad, esto tras sus declaraciones que involucraron a miembros de pandillas, situación que elevó el riesgo dentro del penal.

La versión sobre el supuesto apuñalamiento tomó fuerza después de que se informara que Tekashi 6ix9ine sería colocado en una "unidad de seguridad" para protegerlo. Estas medidas respondieron a su rol como testigo en investigaciones policiales relacionadas con pandillas.

Según información que circuló en diversas plataformas digitales, Tekashi habría protagonizado una pelea donde otro interno presuntamente lo atacó con un arma hechiza. Sin embargo hasta ahora ninguna fuente oficial confirmó el incidente.

La incertidumbre provocó alarma y confusión entre los fans del cantante, que comenzaron a buscar señales en sus redes sociales para conocer su estado real.

¿Qué dicen las redes oficiales?

A pesar de los rumores que se mantienen en el aire, las cuentas sociales de Tekashi 6ix9ine continúan activas y sin mencionar ningún incidente reciente. Esta actividad contrasta con la supuesta gravedad del hecho, lo que lleva a pensar que podría tratarse de información falsa o distorsionada.

Algunos seguidores, así como medios, han llamado a tomar con cautela los rumores y evitar desinformación hasta que surja una versión confirmada por las autoridades penitenciarias o fuentes confiables.

Tekashi 6ix9ine tiene antecedentes por colaborar con las autoridades en investigaciones que implican a miembros de pandillas, lo que ha cambiado las condiciones de su reclusión y lo hizo blanco de amenazas dentro del entorno carcelario.

Su trayectoria incluye delitos vinculados a pandillas y posesión de sustancias prohibidas, lo que lo llevó a presentarse ante las autoridades en Nueva York para cumplir la más reciente de sus condenas.

A finales de 2023, Tekashi 6ix9ine admitió haber golpeado a un hombre y poseer sustancias ilícitas, derivando en su reciente sentencia de tres meses en custodia federal. También fue declarado culpable anteriormente, en 2024, por quebrantar la libertad condicional, acumulando 45 días más en prisión.

En Portada

Estados Unidos condena la violencia de grupos terroristas en Guatemalat
Nacionales

Estados Unidos condena la violencia de "grupos terroristas" en Guatemala

02:58 PM, Ene 19
Todo listo para el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacionalt
Deportes

Todo listo para el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacional

02:33 PM, Ene 19
Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNCt
Nacionales

Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNC

01:36 PM, Ene 19
Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataquest
Nacionales

Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataques

09:06 AM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Sophie Turner ,Redes sociales
Farándula

Tomb Raider: primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos