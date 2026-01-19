Tekashi 6ix9ine: Reportan ataque y 30 apuñaladas

Tekashi 6ix9ine volvió al centro de la conversación pública tras circular en redes sociales el rumor de que habría sido apuñalado en prisión más de 30 veces durante el fin de semana.
La noticia se esparció rápidamente, generando preocupación entre sus seguidores y un intenso debate en plataformas digitales.
El rapero de 29 años, cuyo nombre real es Daniel Hernández, permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn cumpliendo una condena de tres meses, después de entregarse a las autoridades por violar las condiciones de su libertad condicional.
Fuentes señalaron que podría ser transferido a una celda de alta seguridad, esto tras sus declaraciones que involucraron a miembros de pandillas, situación que elevó el riesgo dentro del penal.
La versión sobre el supuesto apuñalamiento tomó fuerza después de que se informara que Tekashi 6ix9ine sería colocado en una "unidad de seguridad" para protegerlo. Estas medidas respondieron a su rol como testigo en investigaciones policiales relacionadas con pandillas.
Según información que circuló en diversas plataformas digitales, Tekashi habría protagonizado una pelea donde otro interno presuntamente lo atacó con un arma hechiza. Sin embargo hasta ahora ninguna fuente oficial confirmó el incidente.
La incertidumbre provocó alarma y confusión entre los fans del cantante, que comenzaron a buscar señales en sus redes sociales para conocer su estado real.
¿Qué dicen las redes oficiales?
A pesar de los rumores que se mantienen en el aire, las cuentas sociales de Tekashi 6ix9ine continúan activas y sin mencionar ningún incidente reciente. Esta actividad contrasta con la supuesta gravedad del hecho, lo que lleva a pensar que podría tratarse de información falsa o distorsionada.
Algunos seguidores, así como medios, han llamado a tomar con cautela los rumores y evitar desinformación hasta que surja una versión confirmada por las autoridades penitenciarias o fuentes confiables.
Tekashi 6ix9ine tiene antecedentes por colaborar con las autoridades en investigaciones que implican a miembros de pandillas, lo que ha cambiado las condiciones de su reclusión y lo hizo blanco de amenazas dentro del entorno carcelario.
Su trayectoria incluye delitos vinculados a pandillas y posesión de sustancias prohibidas, lo que lo llevó a presentarse ante las autoridades en Nueva York para cumplir la más reciente de sus condenas.
A finales de 2023, Tekashi 6ix9ine admitió haber golpeado a un hombre y poseer sustancias ilícitas, derivando en su reciente sentencia de tres meses en custodia federal. También fue declarado culpable anteriormente, en 2024, por quebrantar la libertad condicional, acumulando 45 días más en prisión.