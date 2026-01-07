 Tekashi 6ix9ine llega a la misma prisión que Maduro
VIDEO: Tekashi 6ix9ine ingresa a la misma prisión que Maduro

El rapero, de 29 años, se entregó a la policía en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para cumplir su más reciente condena.

Tekashi 6ix9ine inició el cumplimiento de su sentencia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde convive con figuras polémicas como Nicolás Maduro y Luigi Mangione. 

La entrega, registrada en directo por un equipo de cámaras, incluye la presencia del influencer Adin Ross y llamó la atención por la llegada del artista en una camioneta de alta gama.

Daniel Hernández, conocido mundialmente como Tekashi 6ix9ine, suma más de 24 millones de seguidores en Instagram y posee un historial marcado por conflictos judiciales. 

Su trayectoria incluye delitos vinculados a pandillas y posesión de sustancias prohibidas, lo que lo llevó a presentarse ante las autoridades en Nueva York para cumplir la más reciente de sus condenas.

A finales de 2023, Tekashi 6ix9ine admitió haber golpeado a un hombre y poseer sustancias ilícitas, derivando en su reciente sentencia de tres meses en custodia federal. También fue declarado culpable anteriormente, en 2024, por quebrantar la libertad condicional, acumulando 45 días más en prisión.

Condiciones en el MDC Brooklyn

La cárcel ha sido duramente criticada por sus condiciones de vida y el ambiente violento que describe a diario. Algunos jueces incluso han optado por no enviar reclusos a este centro y lo catalogan como un "infierno en la tierra".

Los internos deben ajustarse a una rutina estricta: permanecen cerrados en sus celdas la mayor parte del tiempo, el personal realiza conteo al comenzar y finalizar la jornada y reciben tres comidas diariamente. 

Las actividades para los presos son muy limitadas y se restringen a un patio, gimnasio, biblioteca, sala de televisión, espacios para redactar cartas, comunicarse por teléfono y reunirse con abogados.

Actualmente, entre la población se encuentran Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, además de Luigi Mangione, señalado por el homicidio de Brian Thompson, jefe de la mayor aseguradora de salud del país.

El MDC Brooklyn también ha recibido a personajes notables como los músicos R. Kelly y Sean "Diddy" Combs, además de Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Jeffrey Epstein.

Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva York

Nicolás Maduro aseveró en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York que sigue siendo el presidente de Venezuela y que se considera “un prisionero de guerra”.

