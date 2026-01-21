Embarazo de la hija de Tommy Lee Jones antes de su muerte

Documentos judiciales en poder del condado de Santa Cruz sugieren que Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, podría haber estado embarazada. Lo anterior, apenas tres meses antes de su fallecimiento el 1 de enero de 2026, según información legal citada por Us Weekly y divulgada por Infobae.
Los registros, fechados en octubre de 2025, incluyen una declaración del equipo legal de Victoria en un proceso penal en curso que indica que "el abogado ha sido informado y cree que la señorita Jones está embarazada".
Esta mención, que forma parte de un expediente judicial, plantea nuevas interrogantes sobre los últimos meses de vida de la actriz. El cuerpo de Victoria fue hallado sin vida en una habitación del hotel Fairmont en San Francisco tras una llamada de emergencia que reportó una posible sobredosis y cambio de color en la piel.
Cabe destacar que el cambio de color de piel era señal clínica de cianosis por baja oxigenación en sangre, revelaron los bomberos de la ciudad. Aunque las autoridades descartaron indicios de delito y la causa oficial de la muerte aún no ha sido determinada, los detalles de la investigación permanecen bajo reserva.
Más de la muerte de la hija Tommy Lee Jones
La supuesta gestación estuvo vinculada a un proceso judicial que enfrentaba Victoria tras su arresto en 2025 por intoxicación pública y resistencia a la autoridad, cargos menores por los cuales se declaró inocente. En ese contexto, su defensa barajó la posibilidad de acogerse a un programa de desvío judicial, diseñado para conectarla con tratamiento médico, supervisión y oportunidades que pudieran evitar una condena penal.
Los antecedentes de Victoria también incluyen episodios de salud mental que llevaron a su padre, Tommy Lee Jones, a solicitar en agosto de 2023 una tutela temporal para asegurar un cuidado más estrecho de su hija.
Documentos del Tribunal Superior del Condado de Marin muestran que se designó a un tutor profesional durante un período breve, en medio de una hospitalización bajo custodia psiquiátrica involuntaria, un procedimiento que buscaba protegerla de riesgos.