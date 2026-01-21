 Justin Bieber reactiva polémica al dar like a foto con Selena
Justin Bieber revive triángulo amoroso tras darle like a foto donde besa a Selena Gomez

Un reencuentro digital entre el cantante canadiense y la exactriz de Disney revive el triángulo amoroso con Hailey Bieber, generando miles de reacciones.

Selena Gomez Justin Bieber Hailey Bieber
Selena Gomez Justin Bieber Hailey Bieber / FOTO: Instagram

El trend del 2016, que invita a compartir imágenes de lo que se vivía hace casi una década, terminó por reabrir una de las narrativas más discutidas del pop reciente: la de Justin Bieber, Selena Gomez y Hailey Bieber.

La chispa que encendió esta renovada controversia fue una fotografía de Justin Bieber y Selena Gomez, besándose capturada en 2016 volvió a circular en plataformas digitales.

Acompañando la imagen, un comentario que decía "vivan los novios" captó la atención de los usuarios. La sorpresa llegó cuando el propio Justin Bieber reaccionó a esta publicación con un 'me gusta', un gesto que, para muchos de sus fans, fue mucho más que una simple interacción.

Justin Bieber Selena Gomez - Instagram

Este acto fue interpretado como un recordatorio de un año lleno de altibajos emocionales, decisiones que aún generan controversia y sentimientos que, aparentemente, nunca terminaron de cerrarse para algunos.

En paralelo, Hailey Bieber sumó leña al fuego al participar también en la tendencia. En sus redes sociales compartió instantáneas de 2016, entre ellas una imagen donde aparece besando a Justin.

Este detalle no pasó desapercibido para nadie, ya que coincidió con una de las etapas más inciertas en la relación de Justin Bieber y Selena Gomez.

Hailey Bieber Justin Bieber - Instagram

Las fechas que generan confusión

La superposición en la línea de tiempo generó preguntas inmediatas entre los seguidores: ¿Justin Bieber estuvo con Selena Gomez y Hailey Bieber en el mismo periodo? 

Este dato, aún sin aclaración oficial, alimentó especulaciones y revivió antiguas teorías sobre el origen de la relación actual entre Justin y Hailey.

Las redes sociales rápidamente llenaron el vacío de información con opiniones y conjeturas. El silencio de los protagonistas solo hizo crecer la intensidad de la conversación, permitiendo que el tema mantuviera vigencia durante días. Fueron los propios usuarios quienes construyeron diferentes líneas de tiempo y teorías, debatiendo la autenticidad y el orden de los hechos que marcaron ese periodo

El nuevo escándalo en torno a los Bieber ocurre en medio de una disputa legal de la pareja después de que interpusieran una demanda en contra de una tiktoker que acusó al cantante de maltrato doméstico y "matrimonio abusivo".

Justin Bieber y Hailey Bieber pasaron a la acción legal tras la difusión de videos en TikTok que aseguraban que su matrimonio era "abusivo" y estaba marcado por una supuesta adicción a las drogas del cantante. La pareja considera que estas afirmaciones cruzaron un límite peligroso.

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

