 Futbolistas Más Guapos del Mundial 2026 Según la IA
Mundial 2026: Estos son los futbolistas más guapos según la IA

A solo meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se revelan los cinco jugadores más atractivos según la Inteligencia Artificial.

El Mundial de Futbol 2026 está cada vez más cerca y la emoción crece en los aficionados de todo el mundo. Este torneo tendrá un formato especial, ya que por primera vez se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La cita inaugural está marcada para el 11 de junio, un evento que promete ser memorable tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Pensando en viajar al Mundial? Conoce los requisitos para obtener la visa

Conoce los requisitos básicos para obtener una visa de turismo a Canadá, Estados Unidos y México; sedes del próximo mundial.

En la antesala a la máxima fiesta del fútbol, la inteligencia artificial realizó un curioso pero entretenido ranking: los cinco futbolistas más guapos que participarán en el Mundial, según distintos criterios de carisma, atractivo y popularidad, además de su desempeño deportivo.

  • Jude Bellingham

Este mediocampista inglés, de 22 años, no solo brilla con la selección de Inglaterra sino que también ha incursionado exitosamente en el mundo de la moda. Gracias a su imponente físico, Bellingham se ha convertido en la imagen de prestigiosas marcas de lujo como Louis Vuitton y SKIMS de Kim Kardashian.

  • Paulo Dybala

El talentoso jugador argentino, de 32 años, es una figura clave en su equipo y fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Muchos lo consideran el futbolista más fotogénico, combinando habilidad y una notable presencia ante las cámaras.

  • Kevin Trapp

Portero de la selección alemana, Kevin Trapp, de 35 años, es admirado por sus seguidores, quienes a menudo lo describen como un modelo profesional que también juega al fútbol. Su atractivo es innegable, y está casado con la reconocida supermodelo brasileña Izabel Goulart.

  • Rodrigo de Paul

Otro astro argentino que ha capturado la atención tanto por su talento como por su gran belleza. Con 31 años, De Paul fue una pieza fundamental junto a Lionel Messi para que Argentina conquistara el Mundial de Qatar en 2022, demostrando su importancia en momentos clave.

  • Santiago Giménez

Aunque nació en Argentina, Santiago Giménez, de 24 años, se naturalizó mexicano, convirtiéndose en una de las grandes esperanzas para la afición. Apodado cariñosamente como ‘El Bebote’, ha jugado en diversos clubes internacionales y es visto como un pilar para que México avance lejos en el próximo Mundial.

¿Cómo están organizados los grupos para el Mundial 2026?

El sorteo agrupó a las selecciones en doce grupos, generando intrigantes duelos. Así quedaron conformados:

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)
  • Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia, Kosovo)
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania), Túnez
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak), Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
  • Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán, Colombia
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

En 33 días, la FIFA recibió un promedio de 15 millones de solicitudes de entradas por día.

