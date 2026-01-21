Premios Razzie 2026: Nominados a Lo Peor del Cine

La 46.ª edición de los Golden Raspberry Awards, popularmente conocidos como los Razzie, ha revelado sus nominaciones para lo peor del cine, y "Blanca Nieves y los siete enanos" junto a "La guerra de los mundos" lideran la lista con seis menciones cada una.
Estos galardones, que se presentan como el contrapunto humorístico a la prestigiosa temporada de premios de Hollywood, como los Oscar, buscan señalar las producciones y actuaciones que menos lograron convencer al público y a la crítica especializada.
La ceremonia de entrega de estos particulares trofeos está programada para el 14 de marzo, justo un día antes de la entrega de los Oscar.
Los Razzie se han consolidado como una tradición anual para reconocer de forma irónica los desaciertos cinematográficos.
En esta edición, varias figuras conocidas de la industria se encuentran entre los nominados, demostrando que incluso los talentos consolidados pueden tener tropiezos en la pantalla grande.
Uno de los nombres que más llamó la atención en esta edición es el del cantante canadiense Abel "The Weeknd" Tesfaye.
El artista recibió una nominación a peor actor por su trabajo en "Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores", donde interpretó una versión ficticia de sí mismo.
Esta película, que también acumuló otras cuatro nominaciones, refleja cómo los Razzie suelen destacar a celebridades que intentan incursionar en el cine con resultados poco favorables.
Sus categorías
A continuación, el listado completo de las principales nominaciones de la edición 46 de los Razzie 2026:
Peor Película
- Estado eléctrico
- Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
- Blanca Nieves y los siete enanos (2025)
- Star Trek: Sección 31
- La guerra de los mundos (2025)
Peor Actor
- Dave Bautista en Tierras perdidas
- Ice Cube en La guerra de los mundos
- Scott Eastwood en Alarum
- Jared Leto en Tron: Ares
- Abel "The Weeknd" Tesfaye en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
Peor Actriz
- Ariana DeBose en Amor Explosivo
- Milla Jovovich en Tierras perdidas
- Natalie Portman en La Fuente de la Juventud
- Rebel Wilson en Duro de casar
- Michelle Yeoh en Star Trek: Sección 31
Peor Remake, Copia o Secuela
- Sé lo que hicieron el verano pasado (2025)
- Five Nights at Freddy’s 2
- Pitufos (2025)
- Blanca Nieves y los siete enanos (2025)
- La guerra de los mundos (2025)
Peor Actriz de Reparto
- Anna Chlumsky en Duro de casar
- Ema Horvath en Los extraños: Capítulo 2
- Scarlet Rose Stallone en Tierra de fugitivos
- Kacey Rohl en Star Trek: Sección 31
- Isis Valverde en Alarum
Peor Actor de Reparto
- Todos los enanos digitales en Blanca Nieves y los siete enanos (2025)
- Nicolas Cage en Tierra de fugitivos
- Stephen Dorff en Duro de casar
- Greg Kinnear en Off the Grid
- Sylvester Stallone en Alarum
Peor Pareja en Pantalla
- Todos los enanos en Blanca Nieves y los siete enanos (2025)
- James Corden y Rihanna en Pitufos (2025)
- Ice Cube y su cámara de Zoom en La guerra de los mundos (2025)
- Robert De Niro con su doble papel como Frank y Vito en The Alto Knights: mafia y poder
- The Weeknd y "su ego descomunal" en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
Peor Director
- Rich Lee en La guerra de los mundos (2025)
- Olatunde Osunsanmi en Star Trek: Sección 31
- Los hermanos Russo en Estado eléctrico
- Trey Edward Shults en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
- Marc Webb en Blanca Nieves y los siete enanos (2025)
Peor Guion
- Estado eléctrico, guion de Christopher Markus y Stephen McFeely
- Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores, guion de Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
- Blanca Nieves y los siete enanos (2025), guion de Erin Cressida Wilson y otros
- Star Trek: Sección 31, guion de Craig Sweeny
- La guerra de los mundos (2025), guion de Kenny Golde y Marc Hyman