Rafael Amaya Regresa a 'El Señor de los Cielos'o

El actor mexicano Rafael Amaya confirmó su esperado regreso como Aurelio Casillas en la décima temporada de El señor de los cielos, la popular narcoserie de Telemundo que convirtió al personaje en un ícono de la televisión en español.
El anuncio fue publicado por el propio actor a través de un video en sus redes sociales, donde compartió la noticia con entusiasmo y emoción, provocando reacciones inmediatas entre sus seguidores y fanáticos de la producción.
Rafael Amaya es un actor y cantante mexicano que alcanzó fama internacional gracias a su interpretación de Aurelio Casillas, un narcotraficante ficticio inspirado en figuras reales del crimen organizado. El señor de los cielos se estrenó en 2013 y rápidamente se consolidó como una de las series más exitosas de Telemundo, alcanzando altos niveles de audiencia y generando múltiples temporadas a lo largo de más de una década.
El personaje de Casillas se convirtió en sinónimo de la serie, impulsando la carrera de Amaya y colocándolo en el centro de la cultura popular de las narcoseries. Sin embargo, hace algunos años, el actor enfrentó problemas de adicción y de salud que lo llevaron a pausar sus actividades profesionales y alejarse de la producción antes de la octava temporada.
Su ausencia marcó un punto de inflexión en la historia de la franquicia, llevando a los productores a centrar la narrativa en otros miembros de la familia Casillas y a desarrollar una serie derivada titulada Dinastía Casillas.
Tras un tiempo fuera del ojo público, durante el cual se concentró en su recuperación personal y en retomar el control de su vida, Amaya reapareció en redes sociales con un mensaje directo a sus fans confirmando su vuelta al personaje que lo catapultó al éxito.
En el video, expresó su emoción por regresar a la pantalla y dijo que quería que fuera él quien confirmara la noticia, lo cual fue recibido con aplausos y apoyo masivo por parte de la audiencia.
La confirmación del regreso de Amaya no solo representa el retorno de un personaje altamente querido, sino también el cierre de un ciclo para el actor, quien ahora vuelve con mayor disciplina y estabilidad. La décima temporada de la serie promete retomar elementos clásicos de la narrativa, profundizando en el legado de Aurelio Casillas como uno de los capos más temidos y complejos de la ficción televisiva.
Para Telemundo, esta nueva etapa marca un hito importante en la historia de El señor de los cielos, ya que no solo celebra la longevidad de la franquicia con una temporada inédita, sino que también reúne al elenco original con nuevas tramas y desafíos que buscarán mantener el interés de la audiencia. La producción aún no ha anunciado la fecha de estreno oficial, pero se espera que inicie transmisiones a lo largo de 2026.
¿Por qué se había retirado?
"Básicamente perdí muchas cosas; mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo... No quería ningún tipo de compromiso con nada ni nadie. Estaba resentido por cosas muy personales y poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas".
"Estuve viviendo todos los excesos posibles, habidos y por haber. Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también. Pero lo que más me duele haber perdido es el tiempo con mi familia, con mis amigos", dijo Rafael Amaya en una entrevista para People.
Tras una larga recuperación, Amaya logró salir del mundo de las adicciones.
