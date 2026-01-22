 Yolanda Andrade revela duras secuelas de su enfermedad
Yolanda Andrade comparte duras imágenes de las secuelas físicas de su enfermedad

A través de un video, la presentadora mostró sin filtros imágenes desde 2023 hasta la fecha detallando los cambios que ha sufrido.

Yolanda Andrade, Instagram
Yolanda Andrade / FOTO: Instagram

Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales con imágenes nunca antes vistas que documentan el avance y las secuelas físicas que la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ha dejado en su vida.

La conductora de televisión compartió un video en el que mostró, sin filtros, el deterioro que ha experimentado desde que comenzaron los primeros síntomas de la enfermedad en 2023, como dificultades para moverse, pérdida del habla y notoria disminución en su estado de ánimo.

"#mividaeshoy#yolandaandrade QUERIDO #publicoconocedor GRACIAS POR ESTAR CONMIGO ❤️?#cefaleaenracimos#clusterheadaches", escribió.

Yolanda Andrade publicó un emotivo audiovisual donde se apreciaron cambios visibles en su rostro, ojos llorosos, falta de movimiento en el ojo derecho y persistentes dolores de cabeza.

Las imágenes conmocionaron a su comunidad digital, quienes la han acompañado durante este difícil proceso de salud.

Ella decidió mostrar el rostro humano y vulnerable tras la enfermedad, abriendo un espacio de conciencia sobre los efectos del ELA en la vida cotidiana al revelar dificultades que, hasta entonces, solo su círculo cercano conocía.

Mensajes de apoyo

Las palabras y el mensaje de Yolanda Andrade tras compartir sus secuelas rápidamente generaron una reacción masiva de apoyo tanto de sus seguidores como de figuras reconocidas del entretenimiento. 

Alfredo Adame, amigo de años, le dijo: "Te amo querida Yolanda, dios está contigo, ánimo guerrera". Isabel Lascurain, quien compartió pantalla con Andrade en el programa "Netas Divinas", le expresó: "Luz en tu vida mi reina".

Ivonne Montero, Mariana Seoane, Danna García, Rebecca De Alba, Adriana Fonseca y Karenka son algunas de las celebridades que también sumaron sus mensajes de cariño y admiración a la ola de solidaridad con Yolanda Andrade.

Julio Iglesias arremete contra la Fiscalía española y publica mensajes que le enviaron sus exempleadas

El cantante exhibe los chats de WhatsApp con las mujeres que lo acusan de presuntas agresiones y acusa a las autoridades de impedir su defensa.

Cabe destacar que la ELA, abreviatura para la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y a la médula espinal.

Entre las consecuencias y síntomas de la ELA está la pérdida del control muscular, la dificultad para caminar o hacer las actividades diarias habituales, tropezones y caídas, dificultad para hablar o problemas para tragar, entre otras.

