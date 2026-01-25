 Festival del Aguacate 2026: Detalles y fechas imperdibles
Farándula

¡No te pierdas el Festival del Aguacate! Aquí todos los detalles

El Festival del Aguacate regresa a Antigua Guatemala con su séptima edición, reuniendo a chefs, estudiantes y amantes de la gastronomía.

Compartir:
aguacate,
aguacate / FOTO:

El séptimo Festival del Aguacate se prepara para convertirse en uno de los eventos gastronómicos más esperados del año en Guatemala. El sábado 7 de marzo, Casa Popenoe de la Universidad Francisco Marroquín abrirá sus puertas para recibir a amantes de la cocina, chefs, estudiantes y público en general. 

Lo anterior, para que puedan disfrutar de uno de los productos más emblemáticos del país: el aguacate. Este festival de cultura culinaria destaca por su enfoque en la creatividad, la innovación y el talento local. 

Chefs profesionales, chefs revelación y escuelas de gastronomía competirán presentando recetas únicas con el aguacate como ingrediente principal, tanto en versiones saladas como dulces.  La experiencia no solo ofrece degustaciones, sino también un espacio para conferencias internacionales enfocadas en técnicas gastronómicas, innovación y tendencias globales en el mundo culinario.

El Festival del Aguacate se celebra en honor a Wilson Popenoe, pionero en el estudio del aguacate que dedicó gran parte de su vida a explorar y promover este fruto en Guatemala.  Su legado sigue siendo un pilar de la identidad agrícola y cultural del país, y Casa Popenoe ha mantenido viva esta tradición creando un evento que combina sabor, historia y conocimiento.

Más del Festival del Aguacate

El programa del día incluye desde el registro y entrega de brazaletes, conferencias y presentaciones de emprendimientos gastronómicos, hasta la degustación de los platillos a partir del mediodía.  La votación del público y la premiación de los mejores platillos, evaluados por un jurado experto, serán momentos destacados del festival.

Las entradas tienen un costo de Q200 y el cupo es limitado. El evento está dirigido a personas mayores de diez años y no se permite el ingreso de mascotas.

¿En qué plataformas de streaming puedo ver las películas nominadas al Oscar 2026?

Las películas nominadas a los Oscar 2026 ya pueden verse en streaming o cine: esta es la guía para encontrarlas.

Además de ofrecer una experiencia única para los asistentes, el Festival del Aguacate busca impulsar el talento de chefs y estudiantes guatemaltecos, alentando la creatividad culinaria y el intercambio de conocimientos entre profesionales.  Los ganadores recibirán obras elaboradas por el reconocido artista guatemalteco Carlos González, combinando así gastronomía y arte en un solo festival.

En Portada

Alberto González y Viviana Aroche ganan la Max Tott 2026t
Deportes

Alberto González y Viviana Aroche ganan la Max Tott 2026

08:03 AM, Ene 25
Según PNC, grupos criminales coordinan más ataques armadost
Nacionales

Según PNC, grupos criminales coordinan más ataques armados

07:29 AM, Ene 25
Casi la mitad de EE. UU. declara emergencia por temporal de nieve y hielot
Internacionales

Casi la mitad de EE. UU. declara emergencia por temporal de nieve y hielo

07:46 AM, Ene 25
Conred prepara el Simulacro Nacional por Sismo 2026t
Nacionales

Conred prepara el Simulacro Nacional por Sismo 2026

08:00 AM, Ene 25

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos