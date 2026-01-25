Festival del Aguacate 2026: Detalles y fechas imperdibles

El séptimo Festival del Aguacate se prepara para convertirse en uno de los eventos gastronómicos más esperados del año en Guatemala. El sábado 7 de marzo, Casa Popenoe de la Universidad Francisco Marroquín abrirá sus puertas para recibir a amantes de la cocina, chefs, estudiantes y público en general.
Lo anterior, para que puedan disfrutar de uno de los productos más emblemáticos del país: el aguacate. Este festival de cultura culinaria destaca por su enfoque en la creatividad, la innovación y el talento local.
Chefs profesionales, chefs revelación y escuelas de gastronomía competirán presentando recetas únicas con el aguacate como ingrediente principal, tanto en versiones saladas como dulces. La experiencia no solo ofrece degustaciones, sino también un espacio para conferencias internacionales enfocadas en técnicas gastronómicas, innovación y tendencias globales en el mundo culinario.
El Festival del Aguacate se celebra en honor a Wilson Popenoe, pionero en el estudio del aguacate que dedicó gran parte de su vida a explorar y promover este fruto en Guatemala. Su legado sigue siendo un pilar de la identidad agrícola y cultural del país, y Casa Popenoe ha mantenido viva esta tradición creando un evento que combina sabor, historia y conocimiento.
Más del Festival del Aguacate
El programa del día incluye desde el registro y entrega de brazaletes, conferencias y presentaciones de emprendimientos gastronómicos, hasta la degustación de los platillos a partir del mediodía. La votación del público y la premiación de los mejores platillos, evaluados por un jurado experto, serán momentos destacados del festival.
Las entradas tienen un costo de Q200 y el cupo es limitado. El evento está dirigido a personas mayores de diez años y no se permite el ingreso de mascotas.
Además de ofrecer una experiencia única para los asistentes, el Festival del Aguacate busca impulsar el talento de chefs y estudiantes guatemaltecos, alentando la creatividad culinaria y el intercambio de conocimientos entre profesionales. Los ganadores recibirán obras elaboradas por el reconocido artista guatemalteco Carlos González, combinando así gastronomía y arte en un solo festival.