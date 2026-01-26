Bella Hadid impacta con vestido atrevido: ¡Imposible de llevar!

Bella Hadid sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrarse con un vestido negro de corte audaz y detalles que dieron mucho de qué hablar.
La modelo estadounidense lució una prenda con escote profundo en la espalda y aberturas llamativas en la zona de su derriére, dejando parcialmente visible su ropa interior.
El atuendo fue complementado con un antifaz negro sobre el rostro y varios brazaletes dorados, generando una avalancha de reacciones entre sus millones de seguidores.
La publicación recibió comentarios como "Oh por dios" y "Eres la verdadera reina de corazones", que reflejaron el impacto y la admiración por el estilo de Bella Hadid.
Ella optó por dejar su melena rubia suelta y lució una manicura impecable, mientras participaba en una partida de póker junto a un grupo de amigas, escena que compartió en sus redes sociales.
Después de asistir al estreno de la serie "The Beauty" producida por FX, Bella Hadid se tomó unos días de descanso en un destino paradisíaco.
En sus publicaciones recientes mostró su faceta más relajada, practicando snorkel en arrecifes y paseando en yate frente al océano. Sus imágenes vacacionales dieron un vistazo a su estilo de vida lejos de las pasarelas.
De nuevo a la soltería
Entertainment Tonight confirmó a través de una fuente cercana que después de dos años de relación, Bella Hadid y el jinete profesional Adan Banuelos decidieron tomar caminos separados.
La pareja, que mantuvo su relación fuera de los reflectores durante buena parte del 2023, comenzó a generar rumores de romance en octubre de ese año, cuando se les vio juntos en Texas.
No fue sino hasta febrero de 2024 que lo hicieron oficial en Instagram, encendiendo a sus fans con una historia de amor estable y digna de película.
Según la fuente que habló con ET, Bella Hadid está haciendo lo posible por mantenerse positiva y enfocada en sí misma tras la ruptura.
"Ha estado ocupándose en el trabajo y pasando tiempo con amigos muy cercanos", explicó la fuente cercana a la modelo. A pesar de eso, ella sigue procesando lo que significa esta separación, pues para ella fue una relación "muy seria".
Entre proyectos profesionales, sesiones, campañas y compromisos creativos, la modelo ha sabido encontrar espacios para respirar, rodeada de amistades y rutinas que la sostienen.