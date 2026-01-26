 Vicente Fernández Jr. Impacta a Fans con su Nuevo Look
Farándula

Vicente Fernández Jr. preocupa a sus millones de fans por su nuevo aspecto

El nuevo aspecto de Vicente Fernández Jr. dejó a muchos sin palabras. El hijo mayor del "Charro de Huentitán" mostró su transformación física.

Vicente Fernández Jr.
Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr. volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de compartir imágenes de su drástico cambio físico. El cantante y empresario, de 62 años, reveló que logró perder 17 kilogramos como parte de un proceso enfocado en mejorar su salud, una transformación que rápidamente llamó la atención de sus millones de seguidores en redes sociales.

Las fotografías, publicadas en su cuenta de Instagram, muestran a un Vicente Fernández Jr. visiblemente más delgado, con un rostro afinado y una figura mucho más esbelta.

Vicente Fernández Jr.

El impacto fue inmediato, ya que muchos usuarios aseguraron que ahora luce sorprendentemente parecido a su hermano Alejandro Fernández e incluso a su padre, el fallecido Vicente Fernández.

Un cambio que generó preocupación y elogios

Aunque gran parte de los comentarios fueron positivos, felicitándolo por priorizar su bienestar y por verse más joven, algunos seguidores manifestaron preocupación por lo drástico del cambio. "¿Estás bien?", "Te ves muy diferente" y "Ojalá sea por salud" fueron algunos de los mensajes que se repitieron en las publicaciones.

Ante estas reacciones, el propio Vicente Fernández Jr. dejó claro que su transformación no fue producto de atajos ni soluciones milagro, sino de un proceso supervisado por especialistas, enfocado en mejorar su calidad de vida.

El proceso detrás de la transformación

El doctor David García Pérez, quien acompañó a Vicente Fernández Jr. durante este proceso junto con la doctora Suhail J. Luna, fue el primero en compartir detalles del caso. De acuerdo con el especialista, la pérdida de peso fue el resultado de disciplina, constancia y un cambio profundo en los hábitos diarios.

"Trabajo real da resultados reales. Nada de atajos, nada de milagros", explicó el médico, destacando que el tratamiento se basó en una alimentación balanceada, constancia y compromiso con la salud.

Además, aclaró que el cantante aún no ha alcanzado su meta final y continúa trabajando para perder los últimos kilos de manera gradual y segura.

Antes y después de Vicente Fernández Jr.

El propio Vicente Fernández Jr. compartió imágenes comparativas de su antes y después. En una de ellas aparece con una camisa de botones y un aspecto más robusto, mientras que en la fotografía más reciente, tomada en enero de 2026, se le observa notablemente más delgado y con un cambio evidente en su postura y expresión.

Las imágenes generaron miles de reacciones y comentarios de apoyo, donde muchos seguidores destacaron que se ve más saludable y con un semblante renovado.

La transformación física de Vicente Fernández Jr. ocurre en un momento clave de su vida personal, ya que está próximo a convertirse nuevamente en padre. Junto a su esposa, Mariana González, espera el nacimiento de su hija Isabella, quien será su quinta hija.

