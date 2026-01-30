Bug Hall: de estrella de 'Pequeños Traviesos' a vivir en la pobreza

Bug Hall, famoso por su papel como Alfalfa en la película "Pequeños traviesos" de los años 90, tomó una decisión drástica al abandonar Hollywood y cambiar radicalmente su estilo de vida.
Actualmente, lejos del glamour y las cámaras, vive junto a su esposa y sus cinco hijos en una autocaravana en un terreno de 80 acres en el norte de Arkansas.
El actor, de 40 años, declaró recientemente que eligió autoexiliarse de la industria del entretenimiento y hacer un voto de pobreza, impulsado por convicciones religiosas y familiares.
En una entrevista, Bug Hall explicó que renunció a la mayoría de sus posesiones y donó sus ahorros, buscando llevar una vida lo más sencilla posible.
Su hogar cuenta solo con un pozo de agua y un generador, y sus únicos gastos mensuales consisten en combustible y el pago de dos teléfonos celulares.
"Mi objetivo es no depender de ningún ingreso regular", señaló el actor, quien, en caso de necesitar dinero, toma trabajos ocasionales de manera puntual y en efectivo.
Un camino guiado por la fe
El intérprete de Alfalfa se describe como un "extremista católico radical". La decisión de dejar atrás no solo Hollywood, sino también sus logros económicos, responde a una profunda transformación espiritual.
En un video titulado "Into the Unknown", publicado en abril de 2025, Bug Hall explicó que su "gran sacrificio" no se compara con lo que considera un propósito mayor determinado por lo que llama "Nuestro Señor".
Entre sus planes a corto plazo, busca avanzar hacia la autosustentabilidad total: planea construir una casa, instalar sistemas autónomos de plomería y electricidad, y desarrollar una pequeña represa hidroeléctrica en su propiedad. Además, tiene el sueño de edificar una iglesia en el mismo terreno y para costearlo trabaja esporádicamente en la construcción.
Casado desde 2017 con Jill de Groff, Bug Hall es padre de cinco niños a quienes educa en casa desacreditando la educación tradicional.
Es muy crítico del sistema escolar y universitario, afirmando que alentará a sus hijos a tomar caminos alternativos fuera del sistema educativo formal, pues considera que "la educación tradicional es en su mayoría un sinsentido".
Sueños y anhelos familiares han calado hondo en su vida. Según relata, su hija mayor sueña con fundar su propio convento en la finca familiar, mientras otra de sus hijas le pidió que le construyera una casa en el terreno para vivir allí en el futuro.
Una ruptura definitiva con Hollywood
Originario de Texas, Bug Hall —cuyo nombre de nacimiento es Brandon Rowan— debutó en 1994 en "Pequeños traviesos" bajo el respaldo de Steven Spielberg.
Tras ello, participó en diversos proyectos, incluyendo el filme "Get a Clue" de Disney Channel, y fue nominado al Emmy infantil por "A Tale Dark and Grimm". También coescribió la película "This Is the Year".
Pese a su éxito, Bug Hall expresó que su pasión por el cine comenzó a colisionar con sus valores personales. Decidió dejar un medio que consideraba vacío y en ocasiones contrario a sus creencias.
Asegura que sus convicciones lo llevaron a oponerse públicamente al matrimonio igualitario y al aborto, definición a la que llegó al calificarlos como "asesinato". En 2022 fue suspendido temporalmente en X —antes Twitter— tras defender el uso de nalgadas como método disciplinario, aunque después reconoció que elegió mal las palabras al expresar esa opinión.