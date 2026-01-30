 Desaparición de Josh Gad: Verdades Tras el Incidente en el Set
Farándula

La verdad sobre la desaparición del actor Josh Gad tras incidente en set de grabación

El actor que dio vida a Olaf en Frozen fue reportado como desaparecido en medio de una filmación para una secuela de un exitoso filme que protagonizó tiempo atrás.

Josh Gad, Instagram
Josh Gad / FOTO: Instagram

La reciente preocupación en redes sociales sobre el supuesto paradero desconocido de Josh Gad resultó ser parte de una campaña promocional de Marvel Studios para la serie "Wonder Man" en Disney+.

La confusión se originó tras una publicación en la cuenta de X @MCU_Direct, donde se compartieron imágenes de Gad acompañadas de un mensaje que aseguraba que el actor había desaparecido durante el rodaje de "Cash Grab 2".

El post generó inquietud entre los seguidores, especialmente porque no decía explícitamente que se trataba de una ficción. 

Marvel Studios luego citó este mensaje desde su cuenta oficial y sumó el hashtag #WhereIsJoshGad, confirmando que todo era parte de una narrativa ficticia relacionada con la serie.

La publicación señalaba que Josh Gad, de 44 años, había desaparecido durante un incidente en el set de "Cash Grab 2". Al principio, la falta de contexto aumentó la preocupación entre algunos usuarios, que no sabían si la información era real o parte de una historia.

Pronto, otros usuarios reconocieron las referencias al universo Marvel y aclararon que la desaparición del actor era solo un recurso narrativo vinculado a "Wonder Man".

Este rápido intercambio en redes ayudó a disipar el malentendido y a viralizar el hashtag mencionado.

Relación con la serie "Wonder Man"

La serie, disponible en Disney+, dedica su cuarto episodio, titulado "Doorman", a este relato ficticio: Josh Gad se interpreta a sí mismo bajo el nombre "J-Gad" dentro de un universo cinematográfico ficticio.

En la trama, participa en una película llamada "Cash Grab" junto a DeMarr Davis, quien da vida a Doorman, un personaje con la habilidad de convertirse en portal.

Durante la filmación de la secuela "Cash Grab 2", un percance provocado por el personaje Doorman termina haciendo desaparecer al propio Gad en la ficción. La historia no revela de inmediato si el personaje sobrevive, lo cual alimentó la duda en redes.

Posteriormente, Andrew Guest, co-creador de "Wonder Man", explicó a Dexerto que el personaje ficticio J-Gad "está con vida y dentro de Doorman". Guest también señaló que si la serie obtiene una segunda temporada, la trama podría enfocarse en cómo regresar a J-Gad y explorar si obtiene los poderes de Doorman.

Por su parte, Josh Gad se sumó al juego en sus redes sociales, publicando un Reel en Instagram titulado "Spoilers" y bromeando con la posible vuelta de su personaje, usando la leyenda: "Josh Gad Will Return in Avengers: Doomsday". Esta publicación reforzó que la desaparición solo existía dentro del universo Marvel y no tenía relación con sucesos reales.

