Sascha Fitness: Opinión sobre Proteína en Niños

Sascha Barboza, conocida mundialmente como Sascha Fitness, es una empresaria, conferencista y entrenadora venezolana que ha transformado la industria del bienestar en Latinoamérica a través de sus productos como la proteína.
A través de Sascha Fitness Corp, ha desarrollado una marca de suplementos de alta pureza y libros best-sellers.
Entre sus productos destaca su Proteína Aislada de Suero de Leche (hidrolizada y libre de lactosa), el quemador de grasa Fit9, el suplemento para el descanso Restor, y su línea de BCAA + Glutamina.
En los últimos días, el debate sobre el consumo de proteína en polvo en niños ha vuelto a ocupar un lugar central en redes sociales. Una publicación ampliamente compartida por la creadora de contenido Sascha Fitness reavivó la discusión al abordar una pregunta frecuente entre padres de familia: ¿los niños pueden consumir proteína en polvo?
El mensaje, presentado en formato educativo, deja claro desde el inicio un punto clave: los niños no necesitan proteína en polvo.
Sin embargo, la publicación matiza esta afirmación explicando que, en ciertos contextos y en cantidades ajustadas, podría utilizarse como una fuente adicional de proteína, siempre que no sustituya una alimentación balanceada ni se use de forma indiscriminada.
Para niños con hábitos alimenticios selectivos (picky eaters) que consumen muy poca proteína durante el día, se menciona la posibilidad de ofrecer cantidades muy reducidas, como un tercio o la mitad de una porción, ajustada a la edad y acompañada de leche u otros alimentos. Aun así, se subraya un mensaje crucial: la consulta con el pediatra es indispensable.
¿Consumir demasiada proteína puede ser perjudicial para tu salud?
Cada vez hay más jóvenes que buscan incrementar su consumo de proteína para desarrollar sus músculos.
Las redes sociales y los influencers especializados en nutrición incentivan dietas con elevado contenido de este macronutriente, lo que ha despertado interés en distintos sectores de la población. Pero este entusiasmo podría estar opacando nutrientes esenciales para la salud.
En los supermercados, los productos etiquetados como "altos en proteínas" dominan desde panes hasta yogures y snacks, lo que ha impulsado la percepción de que una mayor ingesta de proteína lleva a una vida más saludable.
Sin embargo, especialistas consultados por BBC News advierten que esta creencia no es siempre correcta.
La proteína resulta fundamental para el cuerpo humano, pues contribuye a formar y reparar tejidos —incluidos músculos, piel y cabello—. Además, facilita la saciedad y puede ayudar a controlar el peso.
La doctora Emma Beckett, profesora de Nutrición en la Universidad de Gales del Sur, explicó: "La proteína es un macronutriente esencial y su función en el cuerpo se centra en los componentes básicos".
El consumo excesivo de proteínas puede reducir la ingesta de fibra, nutriente vital para el sistema digestivo y la salud cardiovascular. Aunque los beneficios de la proteína pueden observarse rápidamente, los de la fibra suelen ser menos evidentes, lo que hace que reciba menos atención.
La cantidad óptima de proteína depende de factores como edad, sexo, peso y actividad física. La Fundación Británica del Corazón recomienda 0,75 gramos por kilogramo de peso corporal al día —lo que representa 45 gramos para mujeres y 55 gramos para hombres promedio—.
Consumir cantidades superiores a lo sugerido no garantiza ventajas extra.