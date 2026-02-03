Polo Morín sorprende a fans posando en ropa interior

Polo Morín vuelve a ser el centro de atención en el mundo digital, causando revuelo en las redes sociales con una publicación que lo muestran en ropa interior causando furor.
El actor mexicano subió a su cuenta de Instagram imágenes en las que aparece con una pose atrevida y llamativa, lo que desató una avalancha de reacciones, memes y halagos de parte de sus seguidores, quienes no tardaron en convertirlo en tema de conversación del fin de semana.
"CHAIR SERIES, parte I.(Si les gusta... quizá haya parte II)?: @victor_suaval", escribió el actor.
Las fotografías de Polo Morín, en las que viste apenas una prenda de ropa, lograron una respuesta inmediata entre sus fans.
Entre los mensajes más destacados se encuentran frases como "Dios santo, Polo, me va a dar un ataque cardíaco", "Wow, eres tan perfecto y hermoso", y "Aplausos porque se ve el trabajo y disciplina".
En solo unos minutos, la publicación reunió miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios, consolidándose como uno de los temas más calientes en redes durante el fin de semana, con muchos preguntándose si habrá una segunda parte de esta sesión fotográfica.
Su carrera actoral
Polo Morín reveló recientemente el motivo principal por el que decidió dejar de participar en telenovelas. En una entrevista para TVNotas, compartió lo que ha significado declararse abiertamente homosexual y cómo esto alteró el rumbo de su carrera.
"Era el tipo de personajes que me daban antes, pero tras haber salido del clóset, ya no me los ofrecen. No quiere decir que sean los únicos personajes que hay ni que yo quiera ser el galán siempre, pero no creo que tu vida personal deba influir en los personajes que desarrollas. Sin embargo, ya desde el casting, es diferente. Por eso ya no me ha interesado hacer telenovelas", expresó Morín.
El actor añadió que su deseo de volver a la televisión desapareció, pues "No ansío regresar. Si se da, sí, pero que muera de ganas no. No hay proyectos que me llamen la atención por lo pronto. No había proyectos con personajes que me interesaran o que yo diera con el perfil. Tampoco se trata de trabajar por trabajar."
Su carrera comenzó en "La rosa de Guadalupe" entre 2010 y 2013, lo que le dejó sus primeras oportunidades importantes en pantalla.
- Último año (MTV) - como Nicolás "Nico" Montes
- Gossip Girl: Acapulco - como Eric López-Haro
- Mi corazón es tuyo - como Fernando Lascurain Diez
- Sueño de amor - como Pedro Carmona
- El bienamado
- Tenías que ser tú
- Sin miedo a la verdad