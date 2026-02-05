Apple Music Filtra Setlist de Bad Bunny para el Super Bowl

A tan solo unos días del evento deportivo más esperado en Estados Unidos, Apple Music sorprendió a los fanáticos de Bad Bunny al publicar un material especial en su plataforma, lo que de inmediato encendió rumores y especulaciones en torno al repertorio que podría sonar en el Super Bowl.
La lista compartida bajo el título "2026 Super Bowl LX Megamix (DJ Mix)" dejó ver una cuidada selección musical del puertorriqueño, lo que muchos interpretaron como una posible filtración anticipada del setlist oficial.
Entre los temas destacados figuran éxitos como "MONACO", "NUEVAYOL", "Chambea", "Solo de Mí" y el infaltable "Safaera".
Este repertorio provocó que seguidores y medios comenzaran a debatir sobre si estas canciones conformarían realmente el espectáculo de medio tiempo que se presentará este 8 de febrero en el Levi’s Stadium.
La imagen promocional del lanzamiento desató la conversación en redes sociales, principalmente porque la mezcla fue realizada por Tainy, reconocido productor y colaborador clave en la carrera de Bad Bunny.
Su participación intensificó la sospecha de que la mezcla podría tener información relevante sobre el orden o la selección de los temas que sonarían durante la actuación en vivo.
Un movimiento estratégico y no un error
Sin embargo, al analizar los detalles, se aclaró que la publicación responde a una campaña promocional planificada entre Apple Music y el equipo de Bad Bunny, y no a una filtración accidental.
En la descripción oficial, se especifica que "@tainy mezcla los grandes éxitos de @badbunnypr juntos para un exclusivo DJ set antes del #SBLX #AppleMusicHalftime Show".
La estrategia busca aumentar la expectativa y preparar a la audiencia global para el espectáculo, en lugar de revelar detalles del espectáculo de medio tiempo. Toda la campaña se diseñó para mantener el foco en Bad Bunny y elevar el nivel de conversación alrededor de su presentación.
No obstante, la selección musical de Tainy no pasó inadvertida. Como principal socio sonoro de Bad Bunny, Tainy suele anticipar las tendencias y el tono de las actuaciones en directo del artista. Por eso, muchos interpretan que el Megamix podría ofrecer claves sobre la dirección sonora del show.
La inclusión de temas de su exitoso "Un Verano Sin Ti" junto a clásicos del trap latino sugiere una mezcla equilibrada de los diferentes periodos musicales de Bad Bunny. Esta variedad ha provocado que algunos usuarios consideren la lista no solo como una simple playlist promocional, sino también como una posible señal de lo que presentará en vivo el domingo.