 Apple Music Filtra Setlist de Bad Bunny para el Super Bowl
Farándula

¿Sin querer? Apple Music comparte set list de Bad Bunny para Super Bowl

La plataforma de streaming encendió las alarmas tras la publicación de un material que muchos interpretaron inicialmente como una filtración accidental del repertorio oficial.

Compartir:
Bad Bunny, Instagram
Bad Bunny / FOTO: Instagram

A tan solo unos días del evento deportivo más esperado en Estados Unidos, Apple Music sorprendió a los fanáticos de Bad Bunny al publicar un material especial en su plataforma, lo que de inmediato encendió rumores y especulaciones en torno al repertorio que podría sonar en el Super Bowl.

La lista compartida bajo el título "2026 Super Bowl LX Megamix (DJ Mix)" dejó ver una cuidada selección musical del puertorriqueño, lo que muchos interpretaron como una posible filtración anticipada del setlist oficial. 

Entre los temas destacados figuran éxitos como "MONACO", "NUEVAYOL", "Chambea", "Solo de Mí" y el infaltable "Safaera".

Este repertorio provocó que seguidores y medios comenzaran a debatir sobre si estas canciones conformarían realmente el espectáculo de medio tiempo que se presentará este 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

La imagen promocional del lanzamiento desató la conversación en redes sociales, principalmente porque la mezcla fue realizada por Tainy, reconocido productor y colaborador clave en la carrera de Bad Bunny. 

Su participación intensificó la sospecha de que la mezcla podría tener información relevante sobre el orden o la selección de los temas que sonarían durante la actuación en vivo.

Foto embed
Bad Bunny - Instagram

Un movimiento estratégico y no un error

Sin embargo, al analizar los detalles, se aclaró que la publicación responde a una campaña promocional planificada entre Apple Music y el equipo de Bad Bunny, y no a una filtración accidental. 

En la descripción oficial, se especifica que "@tainy mezcla los grandes éxitos de @badbunnypr juntos para un exclusivo DJ set antes del #SBLX #AppleMusicHalftime Show".

La estrategia busca aumentar la expectativa y preparar a la audiencia global para el espectáculo, en lugar de revelar detalles del espectáculo de medio tiempo. Toda la campaña se diseñó para mantener el foco en Bad Bunny y elevar el nivel de conversación alrededor de su presentación.

No obstante, la selección musical de Tainy no pasó inadvertida. Como principal socio sonoro de Bad Bunny, Tainy suele anticipar las tendencias y el tono de las actuaciones en directo del artista. Por eso, muchos interpretan que el Megamix podría ofrecer claves sobre la dirección sonora del show.

La inclusión de temas de su exitoso "Un Verano Sin Ti" junto a clásicos del trap latino sugiere una mezcla equilibrada de los diferentes periodos musicales de Bad Bunny. Esta variedad ha provocado que algunos usuarios consideren la lista no solo como una simple playlist promocional, sino también como una posible señal de lo que presentará en vivo el domingo.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaReal MadridPNCEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos