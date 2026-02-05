 Soraya Montenegro y Melissa McCarthy brillan en Super Bowl
Farándula

Soraya Montenegro llega al Super Bowl en un comercial junto a Melissa McCarthy

La actriz mexicana Itatí Cantoral protagonizó junto a Melissa McCarthy, la nueva campaña de e.l.f. Cosmetics, una propuesta publicitaria que rinde homenaje a las telenovelas mexicanas.

Compartir:
Melissa McCarthy Itatí Cantoral, Instagram
Melissa McCarthy Itatí Cantoral / FOTO: Instagram

Sumándose a la misión "auto encomendada" de algunas marcas por ayudar a los estadounidenses a aprender español antes de la llegada del Super Bowl, Elf Cosmetics ha decidido hacer lo suyo y de forma fenomenal, junto a Melissa McCarthy e Itatí Cantoral.

La actriz mexicana regresa al mundo de las telenovelas en una campaña que aparecerá en la plataforma Peacock durante la transmisión del Super Bowl LX este domingo.

En una parodia que hace homenaje al género de la telenovela, la actriz interpreta a una enfermera llamada "Zoraida" y comparte créditos con la estadounidense Melissa McCarthy ("Los cazafantasmas", "Damas en guerra").

La historia lleva por título "Melisa" y sigue a una mujer que se ve envuelta en un accidente automovilístico y despierta en un hospital, donde el "Dr. Tito" intenta ayudarla utilizando los productos de la marca.

Sin embargo, "Zoraida" está al acecho y, envuelta en un ataque de celos, buscará robarle la atención del doctor.

El avance difundido en Instagram dura dos minutos, pero el cortometraje completo se transmitirá durante el tercer cuarto del partido de los New England Patriots contra Seattle Seahawks en la plataforma Peacock, que se ve únicamente en Estados Unidos.

Los fans se emocionaron en los comentarios de la publicación, ya que el personaje de Cantoral en este anuncio comparte similitudes con "Soraya Montenegro", a quien interpretó en "María la del Barrio", y se volvió famosa gracias a su grito en contra de la "Maldita lisiada".

Foto embed
Elf Cosmetics - Instagram

Más detalles

En el anuncio, Melissa McCarthy, como "Melisa", despierta en una cama de hospital tras un accidente de coche con solo un día para aprender español antes del gran espectáculo, o sea, Bad Bunny encabezando el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

¿Lo único que puede ayudarla? El aceite labial Glow Reviver de Elf Cosmetics, un éxito de ventas . González, quien interpreta al doctor aquí, al igual que en The Good Doctor , aplica el aceite labial a Melissa McCarthy mientras la anima a mejorar su español.

El concepto surge de la broma del propio Bad Bunny en su monólogo de Saturday Night Live de octubre de 2025 , en la que decía que quienes no hablaban español tenían "cuatro meses" para aprender el idioma antes de su presentación en el Super Bowl.

También enfatizó la importancia del español (hablando en español) y la contribución de esta cultura a Estados Unidos.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos