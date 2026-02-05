Soraya Montenegro y Melissa McCarthy brillan en Super Bowl

Sumándose a la misión "auto encomendada" de algunas marcas por ayudar a los estadounidenses a aprender español antes de la llegada del Super Bowl, Elf Cosmetics ha decidido hacer lo suyo y de forma fenomenal, junto a Melissa McCarthy e Itatí Cantoral.
La actriz mexicana regresa al mundo de las telenovelas en una campaña que aparecerá en la plataforma Peacock durante la transmisión del Super Bowl LX este domingo.
En una parodia que hace homenaje al género de la telenovela, la actriz interpreta a una enfermera llamada "Zoraida" y comparte créditos con la estadounidense Melissa McCarthy ("Los cazafantasmas", "Damas en guerra").
La historia lleva por título "Melisa" y sigue a una mujer que se ve envuelta en un accidente automovilístico y despierta en un hospital, donde el "Dr. Tito" intenta ayudarla utilizando los productos de la marca.
Sin embargo, "Zoraida" está al acecho y, envuelta en un ataque de celos, buscará robarle la atención del doctor.
El avance difundido en Instagram dura dos minutos, pero el cortometraje completo se transmitirá durante el tercer cuarto del partido de los New England Patriots contra Seattle Seahawks en la plataforma Peacock, que se ve únicamente en Estados Unidos.
Los fans se emocionaron en los comentarios de la publicación, ya que el personaje de Cantoral en este anuncio comparte similitudes con "Soraya Montenegro", a quien interpretó en "María la del Barrio", y se volvió famosa gracias a su grito en contra de la "Maldita lisiada".
Más detalles
En el anuncio, Melissa McCarthy, como "Melisa", despierta en una cama de hospital tras un accidente de coche con solo un día para aprender español antes del gran espectáculo, o sea, Bad Bunny encabezando el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.
¿Lo único que puede ayudarla? El aceite labial Glow Reviver de Elf Cosmetics, un éxito de ventas . González, quien interpreta al doctor aquí, al igual que en The Good Doctor , aplica el aceite labial a Melissa McCarthy mientras la anima a mejorar su español.
El concepto surge de la broma del propio Bad Bunny en su monólogo de Saturday Night Live de octubre de 2025 , en la que decía que quienes no hablaban español tenían "cuatro meses" para aprender el idioma antes de su presentación en el Super Bowl.
También enfatizó la importancia del español (hablando en español) y la contribución de esta cultura a Estados Unidos.