Preocupa bulto abdominal de Gomita tras 15 cirugías

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, volvió a colocar su salud y su figura en el centro de la atención mediática. Lo anterior, luego de que un video publicado en sus redes mostrara una protuberancia abdominal que ha generado inquietud entre seguidores y usuarios en internet.
En el material audiovisual, la creadora de contenido aparece luciendo un vestido ajustado mientras presume los resultados físicos de las múltiples intervenciones estéticas a las que se ha sometido, pero fue justamente esa zona del abdomen la que llamó la atención. Algunos internautas especulan que esa protuberancia podría ser una hernia, fibrosis postquirúrgica o una consecuencia directa de los procedimientos estéticos previamente realizados.
Gomita ha reconocido en entrevistas y publicaciones que ha pasado por más de 15 cirugías estéticas a lo largo de su carrera como figura pública, una decisión que ha compartido abiertamente con su comunidad digital. Precisamente ese historial de intervenciones ha alimentado la discusión en redes, generando comentarios divididos entre quienes apoyan sus decisiones y quienes expresan preocupación por posibles complicaciones.
Mientras algunos usuarios aplaudieron su determinación para transformar su cuerpo, otros manifestaron inquietud por la posible afectación a su salud tras tantas operaciones.
¿Qué pasa con Gomita?
Entre los comentarios más compartidos se leen opiniones como: "¿Esa hernia que se le ve en el vientre, qué será?" y "Se ve medio raro, ¿es por sus cirugías?". Frente a los comentarios negativos y las especulaciones, Gomita optó por responder con humor y una actitud positiva, asegurando que se encuentra bien y que su enfoque principal es sentirse feliz con su cuerpo.
En uno de sus mensajes destacó que, a sus 31 años, su prioridad es ser "coqueta, próspera y agradar a su padre (Dios)", subrayando que su transformación es resultado de un proceso personal que ha gestionado con cuidado y disciplina.
Asimismo, la influencer ha resaltado en varias ocasiones que además de los procedimientos estéticos practicados, mantiene una rutina de ejercicio y alimentación saludable, incluyendo pilates como parte de su estilo de vida.