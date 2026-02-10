 Ludwika Paleta deslumbra sin sostén en alfombra roja
Farándula

LudwikaPaleta se deja ver sin sostén y un escore de infarto en plena alfombra roja

La actriz desfiló por la alfombra roja de la premier de la cinta "¿Quieres ser mi novia?" acompañada de su hijo Nicolás Haza.

Compartir:
Ludwika-Paleta.jpg,
Ludwika-Paleta.jpg / FOTO:

Ludwika Paleta regresa a la pantalla grande con la comedia romántica ¿Quieres ser mi novia?, secuela de ¿Quieres ser mi hijo?, que llegará a los cines de México el próximo 12 de febrero de 2026.

Dirigida por Ihtzi Hurtado y coprotagonizada por Juanpa Zurita, la cinta retoma el tono ligero de la primera entrega, pero ahora apuesta por una historia que aborda las relaciones sentimentales con diferencia de edad desde una óptica más contemporánea.

La actriz desfiló por la alfombra acompañada de su hijo Nicolás Haza durante la premier de la cinta en la Ciudad de México. Sin embargo, se robó todas las miradas por su atrevido vestido.

Ludwika Paleta dejó a todos con la boca abierta con su atuendo negro, con un escote de vértigo que dejaba a la vista sus atributos. 

La actriz se reencontró con la prensa y defendió que la película busca desmontar prejuicios alrededor del amor, particularmente cuando no encaja en los moldes tradicionales.

Para Ludwika Paleta, la sociedad ha evolucionado hacia una mayor apertura, aunque reconoce que todavía existen sectores conservadores.

"Yo creo que los estigmas y los prejuicios cada vez son menores. Yo siento que la vida va como tan rápido y las cosas han ido cambiando tan rápido que veo que el día de hoy somos más tolerantes hacia muchas cosas que antes no. Digo, habrá gente que no, pero en general siento que somos más tolerantes a entender que el amor viene en muchas presentaciones y de muchas maneras y que... que no nada más es la tradicional la que existe hoy en día y está bien", expresó.

Foto embed
Ludwika Paleta - Instagram

Más detalles

La película ¿Quieres ser mi novia?, protagonizada por Juanpa Zurita y Ludwika Paleta, aborda una relación donde la diferencia de edad no es el conflicto centra, sino el punto de partida para hablar sobre las decisiones maduras.

Ludwika Paleta explicó que esta narrativa no surge aislada. En Hollywood, también hemos visto historias similares como The Idea of You con Anne Hathaway, o A Family Affair con Nicole Kidman. Todas comparten algo: desmontan la idea de que el amor no tiene una edad "correcta".

En Estados Unidos, según datos del Pew REsearch Center, en Estados Unidos aproximadamente el 8% de los matrimonio heterosexuales tienen una diferencia de edad de 10 años o más.

Con una historia que busca normalizar nuevas dinámicas amorosas y un elenco que combina experiencia y frescura, ¿Quieres ser mi novia? se perfila como una de las apuestas románticas para la temporada previa a San Valentín, en una fecha estratégica para conectar con el público.

En Portada

Organizaciones indígenas exigen la liberación de líderes encarceladost
Nacionales

Organizaciones indígenas exigen la liberación de líderes encarcelados

02:50 PM, Feb 10
El corte de pelo del aficionado del Manchester United deberá esperart
Deportes

El corte de pelo del aficionado del Manchester United deberá esperar

04:10 PM, Feb 10
¿Eres apasionado de los libros? Conoce los detalles de la Feria Internacional del Libro USACt
Farándula

¿Eres apasionado de los libros? Conoce los detalles de la Feria Internacional del Libro USAC

02:54 PM, Feb 10
Pastor que casó a la pareja en el Super Bowl revela más detalles de la bodat
Farándula

Pastor que casó a la pareja en el Super Bowl revela más detalles de la boda

03:33 PM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCNoticias de GuatemalaSeguridadReal MadridEstados Unidosredes socialesEE.UU.Super Bowl
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos