Ludwika Paleta deslumbra sin sostén en alfombra roja

Ludwika Paleta regresa a la pantalla grande con la comedia romántica ¿Quieres ser mi novia?, secuela de ¿Quieres ser mi hijo?, que llegará a los cines de México el próximo 12 de febrero de 2026.
Dirigida por Ihtzi Hurtado y coprotagonizada por Juanpa Zurita, la cinta retoma el tono ligero de la primera entrega, pero ahora apuesta por una historia que aborda las relaciones sentimentales con diferencia de edad desde una óptica más contemporánea.
La actriz desfiló por la alfombra acompañada de su hijo Nicolás Haza durante la premier de la cinta en la Ciudad de México. Sin embargo, se robó todas las miradas por su atrevido vestido.
Ludwika Paleta dejó a todos con la boca abierta con su atuendo negro, con un escote de vértigo que dejaba a la vista sus atributos.
La actriz se reencontró con la prensa y defendió que la película busca desmontar prejuicios alrededor del amor, particularmente cuando no encaja en los moldes tradicionales.
Para Ludwika Paleta, la sociedad ha evolucionado hacia una mayor apertura, aunque reconoce que todavía existen sectores conservadores.
"Yo creo que los estigmas y los prejuicios cada vez son menores. Yo siento que la vida va como tan rápido y las cosas han ido cambiando tan rápido que veo que el día de hoy somos más tolerantes hacia muchas cosas que antes no. Digo, habrá gente que no, pero en general siento que somos más tolerantes a entender que el amor viene en muchas presentaciones y de muchas maneras y que... que no nada más es la tradicional la que existe hoy en día y está bien", expresó.
Más detalles
La película ¿Quieres ser mi novia?, protagonizada por Juanpa Zurita y Ludwika Paleta, aborda una relación donde la diferencia de edad no es el conflicto centra, sino el punto de partida para hablar sobre las decisiones maduras.
Ludwika Paleta explicó que esta narrativa no surge aislada. En Hollywood, también hemos visto historias similares como The Idea of You con Anne Hathaway, o A Family Affair con Nicole Kidman. Todas comparten algo: desmontan la idea de que el amor no tiene una edad "correcta".
En Estados Unidos, según datos del Pew REsearch Center, en Estados Unidos aproximadamente el 8% de los matrimonio heterosexuales tienen una diferencia de edad de 10 años o más.
Con una historia que busca normalizar nuevas dinámicas amorosas y un elenco que combina experiencia y frescura, ¿Quieres ser mi novia? se perfila como una de las apuestas románticas para la temporada previa a San Valentín, en una fecha estratégica para conectar con el público.