Fecha Confirmada de 'La Momia 4' con Brendan Fraser y Weisz

Universal Pictures confirmó que "La momia 4", la esperada continuación de la franquicia, llegará a los cines el 19 de mayo de 2028 con el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz como protagonistas.
El anuncio pone fin a años de rumores y expectativas entre los seguidores que aguardaban el retorno de la exitosa dupla que marcó el género de aventuras a finales del siglo XX.
Fraser y Weisz, quienes volverán a encarnar a Rick O’Connell y Evelyn O’Connell, no trabajaban juntos en la saga desde "La momia regresa" (2001).
Esta cuarta entrega funcionará como secuela directa de las dos primeras películas, dejando de lado los acontecimientos de "La tumba del emperador dragón" (2008), filme en el que Weisz no participó y que recibió una acogida menos favorable de crítica y público.
La saga de "La momia" se estrenó en 1999 de la mano del director Stephen Sommers. Fraser y Weisz conquistaron al público por su química en pantalla y su aporte al tono aventurero y cómico de las historias ambientadas en Egipto.
Junto a John Hannah y Arnold Vosloo, dieron vida a una franquicia familiar que se consolidó como referente en los primeros años del nuevo milenio.
Tras el éxito de la primera entrega, la secuela "The Mummy Returns" consolidó el universo con nuevos desafíos, criaturas y una aventura familiar alrededor del matrimonio O’Connell, ahora también padres. La tercera película trasladó la trama a China, pero la ausencia de Weisz y el cambio de tono alejaron a buena parte del público original.
Detrás de la nueva producción
La dirección de "La momia 4" corre a cargo del colectivo Radio Silence, formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, reconocidos por revitalizar franquicias y su participación en títulos del género como "Ready or Not" y la saga "Scream".
El guion lo firma David Coggeshall, conocido por sus trabajos en "The Family Plan" y "Orphan: First Kill".
Además de protagonizar el filme, Brendan Fraser asume el rol de productor ejecutivo, junto a Jason F. Brown y Denis Stewart de Hivemind. Sean Daniel, quien ha supervisado la producción de la saga desde 1999, regresa también como productor principal.
El propio Fraser ha manifestado su entusiasmo por este proyecto, al que describió como "el que siempre quiso hacer".
El actor explicó que, pese a intentos previos dentro de la franquicia, incluyendo la versión de 2017 protagonizada por Tom Cruise, ninguna otra película logró recapturar el espíritu que él y el público buscaban.
"He esperado 20 años para esta llamada... Ahora es tiempo de darle lo que quieren a los fans", contó el actor en declaraciones recogidas por la prensa.