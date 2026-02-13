 Día del Soltero: Celebración del 13 de Febrero
Farándula

Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?

Esta conmemoración global reivindica la autonomía personal y el amor propio, ofreciendo una alternativa al romanticismo tradicional.

Día del Soltero, Instagram
Día del Soltero / FOTO: Instagram

El 13 de febrero se consolida cada año como el Día del Soltero, una fecha que emerge como respuesta a la tradicional celebración de San Valentín y que busca reivindicar la independencia emocional y el amor propio.

Mientras la víspera de San Valentín gira en torno a las parejas, el Día del Soltero cobra fuerza como una alternativa impulsada principalmente desde redes sociales, invitando a las personas a disfrutar de su independencia y priorizar el amor propio.

Esta fecha surgió como una reacción espontánea frente a la narrativa dominante del 14 de febrero.

Sin un creador oficial ni una organización que la promueva centralizadamente, el Día del Soltero comenzó a crecer desde comunidades digitales y entre jóvenes que no se identifican con las expectativas tradicionales sobre el romance.

De esta manera, la celebración ofrece un espacio libre de estigmas para quienes eligen estar solos o atraviesan etapas sin pareja, generando un impacto que se expande en diversas culturas y contextos.

Más allá de San Valentín: una tendencia global

La conmemoración de la soltería adquirió matices propios según el país. En China, el Singles’ Day del 11 de noviembre es la celebración más grande a nivel mundial.

Esta fecha nació en 1993 gracias a los estudiantes de la Universidad de Nankín, quienes escogieron el 11/11 como símbolo de individualidad para destacar la vida social y disminuir la presión de encontrar pareja. Este evento se volvió un fenómeno social y comercial, con ventas en línea que en los últimos años superaron los 150.000 millones de dólares, según datos de Reuters.

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido adoptaron el Singles Awareness Day el 15 de febrero, orientado a quienes buscan distanciarse de los convencionalismos románticos de San Valentín.

El festejo incluye actividades de autoaceptación, encuentros sociales y mensajes que invitan a celebrar la individualidad. En el Reino Unido, también existe una versión local el 11 de marzo, impulsada por expertos en relaciones y sitios de citas.

Formas de celebrar la independencia

El Día del Soltero se vive de muchas maneras, adaptándose a gustos y estilos personales. Algunas de las formas más populares incluyen:

  • Reuniones en casa con amigos
  • Salidas a restaurantes o picnics al aire libre
  • Jornadas de películas y maratones de series
  • Encuentros para juegos de mesa
  • Asistencia grupal a conciertos y eventos culturales

Además, muchos aprovechan la fecha para enfocarse en el bienestar personal. Es habitual elegir experiencias que invitan a relajarse, como un día de spa, sesiones de meditación, clases de yoga o talleres creativos. Otros prefieren regalarse una experiencia nueva, inscribirse en cursos, explorar museos o planear una pequeña escapada dentro del país.

 De este modo, el Día del Soltero se transforma en una oportunidad para fortalecer vínculos de amistad, descubrir intereses y celebrar la autonomía afectiva, reafirmando que la soltería es una elección válida y enriquecedora.

