 Halsey deslumbra en la alfombra roja con atrevido vestido
Farándula

Halsey paraliza alfombra roja al dejar a la vista sus atributos en atrevido vestido

La cantante provocó que todos voltearan a verla con un atuendo transparente con un escote profundo y seductor que llegaba hasta el derriere y una abertura en el pecho.

Compartir:
Foto: EFE
halsey cantante / FOTO:

Halsey siempre ha sido un auténtica icono de la moda y sabe cómo llamar la atención. Siguiendo este ejemplo, convirtió el estreno de "56 Days" en un momento de moda, pisando la alfombra roja con un vestido de encaje.

La cantante mostró su impresionante figura con un atrevido vestido transparente en una rara aparición en la alfombra roja con su prometido Avan Jogia el miércoles.

La cantante, de 31 años, apoyó con orgullo a su pareja en el estreno de su nueva serie erótica de Prime Video, 56 Days.

Conocida por desafiar los límites del estilo con la misma facilidad que los musicales, eligió una silueta que jugaba con la textura, la piel y la estructura a la vez. El look se sentía dramático, audaz y hermoso, con un intrincado encaje que contaba la mayor parte de la historia, mientras que los cortes añadían el toque justo de rebeldía.

El vestido Halsey tenía un corte justo debajo del busto, con una tela de satén sedoso que enmarcaba la base. Un corte de cintura baja acentuaba el contraste entre el encaje negro transparente y el satén fluido. La falda del vestido caía hasta formar una pequeña cola.

Foto embed
halsey - Instagram

La espalda del vestido de Halsey reveló un escote pronunciado, realzando aún más su sensualidad. En cuanto al glamour, Halsey lució un cabello en un vibrante tono rojo intenso, con un labial a juego que realzaba el toque de color. 

Avan protagoniza junto a la ex alumna de Disney Channel Dove Cameron el thriller 56 Days, que se basa en la novela homónima de Catherine Ryan Howard y se estrenará el 18 de febrero.

El amor

Avan Jogia comparte una actualización sobre la planificación de la boda con su prometida Halsey .

El actor de 34 años le dijo a PEOPLE que él y la cantante de "Without Me", de 31 años, "siempre" están planeando sus nupcias, a pesar de estar también en un momento realmente "ocupado" en sus vidas.

"Creo que no tenemos prisa por hacer nada específico en ningún plazo específico que no sea el nuestro", dijo Jogia en el estreno en Los Ángeles de su nueva serie 56 Days el miércoles 11 de febrero.

"Tenemos mucha suerte. Disfrutamos de cada etapa de nuestras vidas", continuó. "Y no sé. No creo que apresurarnos... Sí, simplemente no nos movemos en ningún espacio que no sea el nuestro. Y es todo. Así que estamos muy ocupados. Simplemente estamos muy ocupados. Pero sí, absolutamente. Estoy muy emocionado. Va a ser genial".

En Portada

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG t
Nacionales

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG

09:14 AM, Feb 13
Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitudt
Nacionales

Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitud

01:24 PM, Feb 13
50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín t
Nacionales

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín

12:12 PM, Feb 13
Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?t
Farándula

Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?

11:16 AM, Feb 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCEstados UnidosSuper BowlEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos