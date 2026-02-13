Halsey deslumbra en la alfombra roja con atrevido vestido

Halsey siempre ha sido un auténtica icono de la moda y sabe cómo llamar la atención. Siguiendo este ejemplo, convirtió el estreno de "56 Days" en un momento de moda, pisando la alfombra roja con un vestido de encaje.
La cantante mostró su impresionante figura con un atrevido vestido transparente en una rara aparición en la alfombra roja con su prometido Avan Jogia el miércoles.
La cantante, de 31 años, apoyó con orgullo a su pareja en el estreno de su nueva serie erótica de Prime Video, 56 Days.
Conocida por desafiar los límites del estilo con la misma facilidad que los musicales, eligió una silueta que jugaba con la textura, la piel y la estructura a la vez. El look se sentía dramático, audaz y hermoso, con un intrincado encaje que contaba la mayor parte de la historia, mientras que los cortes añadían el toque justo de rebeldía.
El vestido Halsey tenía un corte justo debajo del busto, con una tela de satén sedoso que enmarcaba la base. Un corte de cintura baja acentuaba el contraste entre el encaje negro transparente y el satén fluido. La falda del vestido caía hasta formar una pequeña cola.
La espalda del vestido de Halsey reveló un escote pronunciado, realzando aún más su sensualidad. En cuanto al glamour, Halsey lució un cabello en un vibrante tono rojo intenso, con un labial a juego que realzaba el toque de color.
Avan protagoniza junto a la ex alumna de Disney Channel Dove Cameron el thriller 56 Days, que se basa en la novela homónima de Catherine Ryan Howard y se estrenará el 18 de febrero.
El amor
Avan Jogia comparte una actualización sobre la planificación de la boda con su prometida Halsey .
El actor de 34 años le dijo a PEOPLE que él y la cantante de "Without Me", de 31 años, "siempre" están planeando sus nupcias, a pesar de estar también en un momento realmente "ocupado" en sus vidas.
"Creo que no tenemos prisa por hacer nada específico en ningún plazo específico que no sea el nuestro", dijo Jogia en el estreno en Los Ángeles de su nueva serie 56 Days el miércoles 11 de febrero.
"Tenemos mucha suerte. Disfrutamos de cada etapa de nuestras vidas", continuó. "Y no sé. No creo que apresurarnos... Sí, simplemente no nos movemos en ningún espacio que no sea el nuestro. Y es todo. Así que estamos muy ocupados. Simplemente estamos muy ocupados. Pero sí, absolutamente. Estoy muy emocionado. Va a ser genial".